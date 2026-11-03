От экономического роста до защиты прав граждан: в Алматы обсудили реализацию Послания президента

Как воплотить поставленные главой государства задачи и что необходимо для успешного проведения реформ, обсудили эксперты на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы.

В обсуждении приняли участие представители научного и экспертного сообщества, которые рассмотрели основные направления развития страны с точки зрения экономики, права, государственного управления, образования и общественных ценностей.

По мнению старшего преподавателя кафедры гуманитарных наук Казахского национального педагогического университета имени Абая Талгата Жанысбая, нынешнее Послание обозначает переход от масштабных политических преобразований к практическому решению экономических и социальных задач.

Одним из важных направлений эксперт назвал общенациональную программу "Халықтық құрылыс", предусматривающую обновление инженерных сетей, строительство дорог, школ и медицинских учреждений. Такие проекты не только улучшат инфраструктуру, но и создадут дополнительные рабочие места, поддержат предпринимательство и развитие регионов. При этом особое значение приобретают энергетическая безопасность, внедрение технологий и повышение реальных доходов населения.

Народ должен ощущать результаты реформ не только через количество построенных объектов, но и через рост доходов, качественные дороги, доступную медицину и образование, а также уверенность в завтрашнем дне. Именно по этим показателям будет оцениваться успешность реализации Послания, – подчеркнул Талгат Жанысбай.

Вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана, советник президента Гражданского альянса Казахстана Виталий Колточник обратил внимание на социальную составляющую экономических преобразований. По его словам, дальнейшее развитие страны должно сопровождаться более справедливым распределением государственной поддержки и расширением возможностей для самостоятельного заработка.

Важную роль в этом процессе эксперт отводит цифровизации. Использование цифровой карты семьи позволит точнее определять нуждаемость граждан, а технологии искусственного интеллекта могут повысить эффективность управления инфраструктурой и государственными ресурсами.

Еще одним важным направлением Колточник назвал инициативу "Таза Қазақстан", которая, по его мнению, должна стать не только экологической программой, но и основой для изменения общественного мышления.

Настоящая чистота начинается с мышления. Невозможно построить передовую технологичную экономику, если в головах и управленческих кабинетах остаются старые привычки. В новом цикле "Таза Қазақстан" означает масштабную генеральную уборку всей государственной и общественной жизни, – отметил Виталий Колточник.

Вопросы защиты прав граждан и совершенствования законодательства затронул старший преподаватель юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби Канат Алихан. По его мнению, развитие цифровой экономики и предпринимательства требует обновления правовых механизмов. Особое внимание необходимо уделить совершенствованию Гражданского кодекса, защите собственности, соблюдению договорных обязательств и обеспечению прав граждан при совершении онлайн-сделок.

При этом важно, чтобы законодательные изменения были понятны населению, а граждане имели реальные возможности отстаивать свои интересы.

Главный результат правовой реформы заключается в том, чтобы человек мог реально защитить свои права, получить справедливую оценку государственного решения и добиться устранения выявленного нарушения, – подчеркнул Канат Алихан.

Доктор политических наук, профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая Жомарт Симтиков остановился на роли политических институтов и гражданского общества в реализации Послания.

Он отметил, что государственные инициативы требуют согласованной работы Парламента, правительства, местных исполнительных органов и общественных организаций. При этом участие граждан не должно ограничиваться обсуждением уже принятых решений. Важно создавать условия, при которых люди смогут предлагать собственные инициативы и оценивать результаты государственных программ.

Особую роль в этих процессах профессор отводит молодежи. По его мнению, разъяснение Послания должно проходить в доступном формате: через встречи в университетах, открытые дискуссии, социальные сети и молодежные проекты.

Молодежь должна воспринимать себя не сторонним наблюдателем, а активным участником общественных преобразований. Важно создавать условия, при которых молодые люди смогут не только знакомиться с государственными инициативами, но и предлагать собственные решения, участвовать в общественных проектах и обсуждении значимых вопросов, – отметил Жомарт Симтиков.

Продолжая тему молодого поколения, профессор КазНУ имени аль-Фараби Алуа Ибраева подчеркнула особую роль образования и воспитания в будущем страны. По ее словам, развитие Казахстана невозможно без повышения качества подготовки специалистов, поддержки педагогов и формирования у молодежи уважения к закону, трудолюбию и гражданской ответственности.

Отдельное внимание эксперт уделила внедрению искусственного интеллекта в образование. Современные технологии способны сделать обучение более эффективным, расширить возможности научных исследований и помочь раскрыть способности учащихся. Однако при этом необходимо сохранить ведущую роль педагога.





Искусственный интеллект должен стать помощником преподавателя, инструментом развития науки, образования и творческого потенциала молодежи. Однако никакие технологии не смогут заменить живое общение педагога с учеником, его нравственный авторитет и воспитательное влияние, – подчеркнула Алуа Ибраева.

Профессор также отметила, что реализация принципа "Закон и Порядок" начинается с воспитания правовой культуры в семье, школе и университете. Именно здесь формируются уважение к правам других людей, честность и ответственность перед обществом.

Подводя итоги обсуждения, эксперты сошлись во мнении, что успешная реализация Послания зависит не только от государственных решений и выделенного финансирования, но и от качества управления, открытости государственных институтов и активного участия общества. Главным показателем эффективности реформ должны стать конкретные изменения, которые казахстанцы смогут почувствовать в своей повседневной жизни.