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Общество

Могут ли снизить зарплату или уволить во время испытательного срока в Казахстане

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В Казахстане при трудоустройстве работодатель может установить испытательный срок, чтобы оценить профессиональные навыки работника и его соответствие поручаемой работе. Однако испытательный срок не ограничивает трудовые права граждан, сообщает Zakon.kz.

Согласно Трудовому кодексу, условие об испытательном сроке должно быть обязательно предусмотрено трудовым договором. Если в документе такое условие отсутствует, работник считается принятым на работу без испытательного срока.

"Продолжительность испытательного срока не может превышать трех месяцев. Вместе с тем для отдельных категорий работников, в том числе руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, а также руководителей филиалов и представительств, этот период может составлять до шести месяцев".Пресс-служба МТСЗН РК

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) особо подчеркивают, что с первого дня трудоустройства на работника распространяются все основные трудовые права и гарантии, предусмотренные законодательством.

В частности, в период испытательного срока работник имеет право на:

  • своевременную и полную выплату заработной платы;
  • соблюдение установленной продолжительности рабочего времени и времени отдыха;
  • безопасные условия труда;
  • социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством;
  • защиту своих трудовых прав и законных интересов.

Может ли работодатель платить меньше во время испытательного срока

Сам по себе испытательный срок не является основанием для снижения заработной платы. Размер оплаты труда определяется условиями трудового договора и должен соответствовать требованиям законодательства.

Например, если гражданин принят на работу с трехмесячным испытательным сроком, работодатель не вправе произвольно уменьшать его заработную плату только на том основании, что он еще проходит испытание. Иной размер оплаты труда может применяться лишь при наличии законных оснований и соответствующих условий трудового договора.

Могут ли уволить работника, если он не прошел испытательный срок

Если по результатам испытания работодатель пришел к выводу, что работник не соответствует поручаемой работе, трудовой договор может быть расторгнут в установленном законодательством порядке.

При этом работодатель обязан уведомить работника о расторжении трудового договора с указанием причин, по которым результат испытания признан отрицательным.

"Настоятельно советуем внимательно изучать условия трудового договора до его подписания, в том числе положения о продолжительности испытательного срока, размере заработной платы и условиях труда".Пресс-служба МТСЗН РК

Ранее в МТСЗН рассказывали о долгосрочных выплатах системы обязательного социального страхования, которые положены казахстанцам.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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