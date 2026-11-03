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Общество

В Атырау разъяснили задачи, поставленные в Послании президента

Послание президента, Атырау, разъяснения, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:15 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В Атырау состоялась очередная встреча информационно-разъяснительной группы по разъяснению задач, поставленных в Послании президента, сообщает prosud.kz.

На этот раз мероприятие, организованное в центре Абая, собрало специалистов сферы культуры и спорта.

На встрече обсуждались направления социально-экономического развития страны, вопросы повышения благосостояния населения, поддержки малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций.

мероприятие, люди, Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:15

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Глава государства отметил, что главным результатом экономического роста должно стать улучшение качества жизни каждой семьи. В этом направлении планируется повысить минимальную заработную плату с 85 тысяч до 110 тысяч тенге. Кроме того, предусмотрено выделение 6,5 триллиона тенге из Национального фонда. Из них 1,5 триллиона тенге будет направлено в текущем году, – сказал вице-министр национальной экономики РК Ерлан Сагынаев.
разъяснение, послание президента, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:15

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На встрече, прошедшей в открытом формате, специалисты отрасли озвучили волнующие их вопросы и предложения.

послание президента, разъяснение, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 16:15

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе мероприятия не остался без внимания и вопрос оплаты труда технических работников сферы культуры. Участники подчеркнули, что их заработная плата должна соответствовать объему работы и уровню ответственности, и предложили пересмотреть систему оплаты труда.

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Айсулу Омарова
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