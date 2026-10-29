Новые задачи для полиции Казахстана: что изменится после Послания президента

В Министерстве внутренних дел (МВД) состоялось оперативное совещание, посвященное реализации Послания президента "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле". Об этом 29 октября 2026 года рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что в Послании глава государства определил стратегические задачи нового этапа развития Казахстана, подчеркнув необходимость укрепления единства общества, дисциплины и порядка. Особую роль в их реализации президент отвел государственному аппарату и правоохранительным органам.

"Глава государства четко сказал: "Быть патриотом – значит уважать Закон, соблюдать Порядок, неустанно трудиться на благо Родины". Для полиции это прежде всего ответственность за безопасность людей, защиту их прав и соблюдение законности", – подчеркнул глава МВД РК.

Министр отметил, что сотрудники полиции являются непосредственными проводниками государственной политики на местах. Полицейские несут службу во всех уголках страны – от крупных городов до самых отдаленных сел. Именно через их повседневную работу граждане видят, как решения государства воплощаются в жизнь, как обеспечиваются справедливость, законность и защита прав человека. Поэтому каждый сотрудник должен не только обеспечивать правопорядок, но и личным примером формировать уважение к закону, демонстрировать честность, дисциплину и ответственность перед обществом.

Подчеркнуто, что "Закон и Порядок" – это не только принцип работы правоохранительных органов, но и основа общественной культуры, которая должна проявляться в повседневной жизни каждого гражданина.

Особое внимание уделено формированию культуры законопослушания с раннего возраста. Руководитель ведомства подчеркнул, что уважение к закону, дисциплина и ответственность за свои поступки должны воспитываться с детства. Эта работа требует совместных усилий семьи, школы, государственных органов и общества.

В этой связи поручено совместно с местными исполнительными органами и организациями образования усилить профилактическую и воспитательную работу среди школьников, расширить сеть классов "Жас сақшы", развивать институт школьных наставников. Во взаимодействии с уполномоченными органами и общественными организациями необходимо активнее организовать досуг учащихся, вовлекать их в патриотические, спортивные и общественно полезные инициативы.

Одновременно поставлены задачи по предупреждению подростковой преступности, своевременному выявлению и пресечению буллинга, насилия и других противоправных действий в отношении школьников. Подчеркнуто, что задача полиции – не подменять школу и семью, а совместно с ними формировать у подрастающего поколения уважение к закону и неприятие правонарушений.

Отдельный акцент сделан на взаимодействии полиции с обществом. Министр отметил, что граждане все активнее проявляют нетерпимость к правонарушениям, сообщают о нарушениях, выражают готовность содействовать полиции. Такую гражданскую позицию необходимо поддерживать и развивать.

Руководителям территориальных подразделений поручено расширять институт общественных помощников полиции, активнее привлекать волонтеров, молодежные и общественные объединения к профилактике правонарушений. При этом взаимодействие с населением должно носить постоянный характер. Полиция должна не только реагировать на обращения, но и слышать людей, поддерживать их инициативы, совместно находить решения проблем безопасности.

Общественный порядок невозможно обеспечить усилиями одной полиции. Он начинается с личной ответственности каждого и взаимного уважения граждан. В этом контексте рассмотрена реализация "Таза Қазақстан". Министр потребовал усилить противодействие вандализму, мелкому хулиганству, незаконному нанесению надписей и порче общественного имущества. Подчеркнуто, что чистота и благоустройство населенных пунктов – это не только вопрос коммунального хозяйства, но и показатель общественной культуры, уважения к окружающим и результатам чужого труда. Наряду с пресечением нарушений необходимо совместно с общественностью формировать бережное отношение к общественным пространствам и окружающей среде.

Отдельные задачи поставлены в связи с масштабным обновлением инфраструктуры страны. В рамках обозначенной президентом программы всенародной стройки министр поручил усилить профилактику правонарушений на улицах и в общественных местах, укрепить миграционный контроль, учитывать развитие новых населенных пунктов и жилых районов при организации полицейской службы.

Особое внимание уделено безопасности дорожного движения и транспортных перевозок. В связи с развитием международных транспортных коридоров поручено усилить контроль за состоянием автомобильных дорог, добиваться своевременного устранения недостатков дорожной инфраструктуры.

Поставлены задачи по дальнейшему внедрению современных технических средств, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

С учетом открытия новых аэропортов и строительства железнодорожных линий поручено заблаговременно предусматривать необходимые условия для работы подразделений транспортной полиции.

Важное место в реализации Послания отведено цифровизации и применению искусственного интеллекта. Министр подчеркнул, что современные технологии должны не просто облегчать работу полиции, а качественно менять ее результаты – помогать предупреждать преступления, быстрее реагировать на угрозы и эффективнее защищать граждан.

Уже сегодня благодаря системам видеонаблюдения и другим цифровым решениям раскрывается значительное количество преступлений и ежегодно пресекаются сотни тысяч административных правонарушений.

Руководителям подразделений поручено расширять применение современных технологий, совершенствовать работу центров оперативного управления и оснащение сотрудников смартжетонами.

При этом министр потребовал исключить формальный подход к цифровизации. Главный показатель эффективности технологий – не количество установленных устройств, а реальная безопасность людей.

В условиях стремительного развития цифровой экономики отдельное внимание уделено противодействию интернет-мошенничеству и киберпреступности. Поручено не только совершенствовать методы выявления и раскрытия таких преступлений, но и активнее предупреждать население о новых схемах обмана, повышать цифровую грамотность граждан.

Отдельно рассмотрены вопросы защиты законных интересов предпринимателей. Отмечено, что развитие экономики, создание новых производств и привлечение инвестиций требуют надежных гарантий законности. Полиция должна обеспечивать защиту прав собственности, своевременно реагировать на противоправные посягательства и не допускать необоснованного вмешательства в деятельность бизнеса.

Вместе с тем особые требования предъявлены к самим сотрудникам органов внутренних дел. Подчеркнуто, что проводником принципа "Закон и Порядок" может быть только тот, кто сам безукоризненно соблюдает закон. Честность, справедливость, уважение к гражданам и личная дисциплина должны стать неотъемлемыми качествами каждого полицейского.

Подводя итоги совещания, Ержан Саденов потребовал от руководителей всех уровней обеспечить качественную реализацию задач, поставленных главой государства. Главный ориентир – безопасность граждан, доверие населения и формирование в обществе устойчивой культуры уважения к Закону. За исполнение поставленных задач на первых руководителей подразделений возложена персональная ответственность.

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