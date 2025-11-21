#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.19
597.32
6.43
События

В Астане у иностранца конфисковали около 120 млн тенге: что он совершил

Евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 15:40 Фото: pexels
Иностранца осудили в Астане и конфисковали у него крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

В Главной транспортной прокуратуре 21 ноября 2025 года рассказали, что иностранного гражданина задержали в столичном аэропорту при попытке вывезти из страны 200 000 евро (порядка 120 млн тенге).

"Решением Межрайонного суда по уголовным делам столицы изъятая валюта обращена в доход государства. Главная транспортная прокуратура напоминает: вывоз наличных свыше 10 000 долларов США запрещен. За нарушение валютного законодательства с начала года привлечены к ответственности 129 человек, наложены штрафы на сумму более 88 млн тенге", – отметили в ведомстве.

В октябре 2025-го в аэропорту Актау задержали мужчину, который направлялся в Тбилиси (Грузия) с крупной незадекларированной суммой. В итоге он лишился более 18 тыс. долларов США (9,9 млн тенге).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Дерзкую кражу из ломбарда на 46,5 млн тенге совершили иностранцы в Астане
09:49, 24 декабря 2024
Дерзкую кражу из ломбарда на 46,5 млн тенге совершили иностранцы в Астане
Двух иностранцев задержали прямо в самолете в Астане
17:35, 13 февраля 2025
Двух иностранцев задержали прямо в самолете в Астане
Астанчанка отсудила у косметолога почти 6 млн тенге
16:55, 10 октября 2024
Астанчанка отсудила у косметолога почти 6 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: