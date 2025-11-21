В Астане у иностранца конфисковали около 120 млн тенге: что он совершил

Иностранца осудили в Астане и конфисковали у него крупную сумму денег, сообщает Zakon.kz.

В Главной транспортной прокуратуре 21 ноября 2025 года рассказали, что иностранного гражданина задержали в столичном аэропорту при попытке вывезти из страны 200 000 евро (порядка 120 млн тенге).

"Решением Межрайонного суда по уголовным делам столицы изъятая валюта обращена в доход государства. Главная транспортная прокуратура напоминает: вывоз наличных свыше 10 000 долларов США запрещен. За нарушение валютного законодательства с начала года привлечены к ответственности 129 человек, наложены штрафы на сумму более 88 млн тенге", – отметили в ведомстве.

В октябре 2025-го в аэропорту Актау задержали мужчину, который направлялся в Тбилиси (Грузия) с крупной незадекларированной суммой. В итоге он лишился более 18 тыс. долларов США (9,9 млн тенге).