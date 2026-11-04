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Общество

Послание президента: в ВКО приступили к реализации поставленных задач

аким ВКО Нурымбет Сактаганов, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:14 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Восточном Казахстане взяли высокий темп: общенациональные ориентиры сразу трансформируют в конкретный план работы.

Речь идет не просто о согласовании ведомственных планов, а о формировании готовой базы проектов – от модернизации ЖКХ и строительства жилья до возведения уникальных медицинских и спортивных объектов. Регион в числе первых в стране приступил к практическому воплощению задач, озвученных в Послании главы государства.

Буквально на следующий день после республиканского заседания Правительства в акимате ВКО собрался областной актив. Под председательством акима области Нурымбета Сактаганова руководители управлений, представители СПК и эксперты Центра ГЧП обсудили алгоритм действий по обновлению инфраструктуры, развитию социальной сферы и повышению уровня жизни населения.

заседание, ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:14

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Выступая перед участниками актива, глава региона подчеркнул, что плацдарм для предстоящих изменений создается уже сейчас.

"Особое значение приобретает инициатива правительства объявить следующий год Годом всенародной большой стройки. Вместе с тем для нашего региона и текущий год стал периодом активной строительной работы. Мы завершаем и вводим в эксплуатацию ряд крупных, знаковых для области объектов, реализация которых имеет важное значение для социально-экономического развития региона и качества жизни наших жителей. Уже сегодня необходимо определить ключевые приоритеты на следующий год, сформировать конкретный перечень объектов, обеспечить готовность проектно-сметной документации, своевременное прохождение необходимых процедур и финансирование. Год большой стройки должен стать для области годом конкретных результатов, новых объектов и качественных изменений инфраструктуры. Поэтому уже сегодня важно определить задачи, приоритеты и конкретные шаги на предстоящий период в рамках большой стройки". Нурымбет Сактаганов
актив ВКО, политики, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:14

Фото: пресс-служба акимата ВКО

, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:14

О том, с какими показателями строительный сектор подходит к новому этапу, подробно проинформировал руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Руфат Акрамов. По его словам, стройкомплекс области работает с опережением: в 2026 году планируется ввести 408,4 тысячи квадратных метров жилья, а прямо сейчас в стройке находится свыше 961 тысячи "квадратов". Параллельно идет подведение коммуникаций – 25 проектов инженерных сетей на 102 миллиарда тенге обеспечат инфраструктурой 85 многоэтажек и более 2,6 тысячи участков под индивидуальную застройку.

Особый акцент – на медицине и социальной сфере, где область уже демонстрирует уникальные для страны результаты.

"В сфере здравоохранения одним из ключевых результатов 2026 года стало завершение строительства Центра гематологии, который является уникальным и единственным в Казахстане". Руфат Акрамов

Помимо этого, до конца текущего года в Усть-Каменогорске введут в строй обновленный хирургический корпус Онкоцентра (3,5 млрд тенге) и новый родильный дом на базе Центра матери и ребенка (6,5 млрд тенге). Также в регионе продолжают возведение многопрофильной больницы на 300 коек стоимостью 59,9 миллиарда тенге.

развитие ВКО, таблица, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:14

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Параллельно ВКО готовит масштабный задел из 25 социально значимых проектов. В сфере образования готовы к старту четыре школы – в поселке Касым Кайсенов, селе Прапорщиково, Зайсане и Усть-Каменогорске, еще семь школ и загородный детский лагерь вблизи Риддера находятся в разработке.

Не менее амбициозны планы по спорту и культуре: в областном центре возводят волейбольный центр, стартовало строительство Академии настольного тенниса, а на очереди – крытый футбольный стадион, ледовая арена на 10 тысяч мест и конгресс-холл на 1500 мест. В Риддере спортивный кластер пополнят лыжероллерная трасса, обновленный стадион "Сокол", крытый хоккейный модуль и трамплины.

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Айсулу Омарова
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