Вице-президент обсудил первоочередные задачи по реализации Послания президента

Вице-президент Ерлан Карин 28 октября 2026 года провел заседание идеологического совета с участием руководителей структурных подразделений Администрации президента и профильных госорганов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт Акорды, в первую очередь Ерлан Карин отметил, что выдвинутые в Послании инициативы президента Касым-Жомарта Токаева формируют фундамент развития страны в новом историческом цикле.

"Послание главы государства – это важный стратегический документ. Выдвинутые президентом инициативы определяют фундаментальные приоритеты госполитики в различных сферах: от транспортной инфраструктуры и энергетики до цифровизации и аграрного сектора. Тем самым поставленные президентом конкретные задачи формируют общенациональную повестку на несколько лет вперед. В частности, это "Народная стройка", поэтапное выстраивание цифровой экономики, масштабная реформа госуправления и другие", – подчеркнул вице-президент.

По словам Ерлана Карина, профильные госорганы должны сконцентрироваться на качественном исполнении инициатив и поручений главы государства.

"Многие инициативы президента, имея стратегический характер, своей основной целью ставят решение насущных вопросов миллионов граждан. Поэтому значительная часть поручений главы государства ориентирована на модернизацию социальной инфраструктуры и обеспечение ее доступности, повышение минимальной зарплаты, борьбу с инфляцией, проведение справедливой налоговой политики, поддержку малого и среднего бизнеса, учителей, медработников, инклюзивное развитие и многое другое. Не случайно программа масштабного обновления инфраструктуры заявлена в Послании как "Народная стройка", поскольку все объекты будут служить во благо народа и будущих поколений. Это очень важный момент для понимания сути и цели данной программы", – отметил вице-президент.

По итогам совещания Ерлан Карин определил перед профильными госорганами три блока первоочередных задач:

во-первых, своевременная проработка стратегических документов и планов по системной реализации поручений Главы государства;

во-вторых, качественное законодательное обеспечение социально значимых президентских инициатив;

в-третьих, организация эффективной информационно-разъяснительной работы.

Для результативного исполнения этих задач вице-президент призвал госаппарат к проактивной и слаженной работе.

Сегодня, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Все новости о его выступлении можно прочитать здесь.