Новые вагоны Stadler запустят на маршрутах из Астаны и Алматы

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах правительства 4 ноября 2026 года рассказал, на каких направлениях начнут курсировать новые вагоны Stadler и когда пассажиры смогут совершить на них первые поездки, передает корреспондент Zakon.kz.

Максат Калиакпаров отметил, что речь идет о 106 новых вагонах.

"Да, в этом месяце (ноябре 2026 года. – Прим. ред.) мы запустим. Точной даты пока нет", – заявил он.

По его словам, основные маршруты будут из Астаны и из Алматы в регионы. Это связано с тем, что только в этих городах имеется контроль этих вагонов.

"Контроль находится в двух пока городах: Астана и Алматы. И направление допустим, Астана – Костанай, Астана – Алматы, там, Кызылорда. Тальго составы, они будут курсировать. Старые вагоны, времен СССР, они будут выбывать", – добавил вице-министр.

О планах по обновлению парка вагонов сообщалось еще в ноябре 2025 года.