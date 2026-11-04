Новые вагоны Stadler запустят на маршрутах из Астаны и Алматы
Фото: akorda.kz
Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах правительства 4 ноября 2026 года рассказал, на каких направлениях начнут курсировать новые вагоны Stadler и когда пассажиры смогут совершить на них первые поездки, передает корреспондент Zakon.kz.
Максат Калиакпаров отметил, что речь идет о 106 новых вагонах.
"Да, в этом месяце (ноябре 2026 года. – Прим. ред.) мы запустим. Точной даты пока нет", – заявил он.
По его словам, основные маршруты будут из Астаны и из Алматы в регионы. Это связано с тем, что только в этих городах имеется контроль этих вагонов.
"Контроль находится в двух пока городах: Астана и Алматы. И направление допустим, Астана – Костанай, Астана – Алматы, там, Кызылорда. Тальго составы, они будут курсировать. Старые вагоны, времен СССР, они будут выбывать", – добавил вице-министр.
О планах по обновлению парка вагонов сообщалось еще в ноябре 2025 года.
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