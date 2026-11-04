Почему затянулось строительство ТЭЦ-3 в Алматы

Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Ансар Айдаров в кулуарах правительства 4 ноября 2026 года рассказал, что влияет на сроки строительства Алматинской ТЭЦ-3, передает корреспондент Zakon.kz.

Ансар Айдаров заявил, что были две объективные причины. Первая, по его словам, связана с геологическими особенностями территории. Они были выявлены в рамках проектирования строительства.

"ТЭЦ-3 находится в Утеген батыре и там нет свободных земель вокруг. С одной стороны обрыв, с других сторон другие участки, которые не предполагают там строительство ТЭЦ. Мы строим на территории действующей угольной станции", – сказал он.

Технико-экономическое обоснование, по словам Ансара Айдарова, разрабатывали на этапе, когда снесенные на сегодня объекты еще действовали. А более детальный анализ им удалось провести только после заключения EPC-контракта.

"Первое, что мы тогда сделали: мы вынесли сети, ряд объектов, которые освободили от эксплуатации. Мы их демонтировали и начали делать детальное исследование и определили, что на отметке от – 4 до – 12 есть грунтовые воды, что не было ранее выявлено, так как там были объекты и мы не могли этого сделать. Это повлияло на что? Заняло время разработка и согласование специальных технических условий. Вы знаете сейсмичность Алматинской области и здесь было очень важно разработать так, чтобы завтра эта станция при любых условиях стояла на месте. Далее разработали уникальные решения по сваям для фундамента, и начали их тестировать. То есть мы после того, как их забили, начали их тестировать. И только после этого приступили к заливке фундамента", – пояснил глава "Самрук-Энерго".

Все это, по его данным, сдвинуло сроки строительства на 8-9 месяцев. В итоге переместились сроки других работ.

"На территории Алматинской ТЭЦ-3 стоит межсистемная большая подстанция и оттуда идет транзит электроэнергии в Кыргызстан и поставки в Алматы. Это объект постоянного напряжения. Нам его нужно демонтировать. Мы уже построили новый объект, куда нам надо перекинуть эти шесть линий, но учитывая, что это межсистемная подстанция, эти работы можно сделать только в межсезонье, когда снижается потребление. И этот первый фактор, который повлиял – геология, сдвинула наши графики, у нас пошла корректировка в общем графике и мы не попали в этом межсезонье – мы не смогли перекинуть эти провода", – добавил Ансар Айдаров.

Эти работы КЕГОК и Минэнерго планируют провести этой зимой, с минимальными рисками для Алматы.

Отметим, что на территории нынешней ТЭЦ-3 строят новый объект – он будет работать на газе. А снести планируют старую часть станции, которая работала на угле.

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