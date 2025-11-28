#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Общество

Вагоны маршрута "Алматы – Астана" намерены полностью обновить

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 12:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Дияр Нусипкожанов в ходе казахстанско-швейцарского делового совета 28 ноября 2025 года рассказал о соглашении с компанией Stadler, передает корреспондент Zakon.kz.

Дияр Нусипкожанов напомнил, что был подписано соглашение о производстве 557 новых вагонов.

"В этом году ждем поставку 51 нового вагона. В следующем году ждем еще 100 вагонов. До 2030 года планируем обновить вагонный парк с помощью компании Stadler. Этот 51 вагон будет запущен по действующему маршруту "Алматы – Астана", где сейчас ездят вагоны "Тальго". Вагоны от Stadler будут использоваться для крупных межобластных направлений, для внутреннего рынка. Ожидается, что будут закрыты внутренние потребности. По нашим ожиданиям, до 2030 года весь вагонный парк будет обновлен", – сказал он.

По его словам, стоимость договора со Stadler составила 709 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день у 73% вагонов износ не превышает 20 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Когда КТЖ полностью обновит парк пассажирских вагонов
11:49, 19 августа 2025
Когда КТЖ полностью обновит парк пассажирских вагонов
"Женских вагонов" станет больше в Казахстане
15:23, 23 мая 2024
"Женских вагонов" станет больше в Казахстане
Национальный перевозчик запустил новые вагоны на маршруте Алматы – Саратов
10:53, 07 июля 2025
Национальный перевозчик запустил новые вагоны на маршруте Алматы – Саратов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: