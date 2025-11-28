Вагоны маршрута "Алматы – Астана" намерены полностью обновить

Председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Дияр Нусипкожанов в ходе казахстанско-швейцарского делового совета 28 ноября 2025 года рассказал о соглашении с компанией Stadler, передает корреспондент Zakon.kz.

Дияр Нусипкожанов напомнил, что был подписано соглашение о производстве 557 новых вагонов.

"В этом году ждем поставку 51 нового вагона. В следующем году ждем еще 100 вагонов. До 2030 года планируем обновить вагонный парк с помощью компании Stadler. Этот 51 вагон будет запущен по действующему маршруту "Алматы – Астана", где сейчас ездят вагоны "Тальго". Вагоны от Stadler будут использоваться для крупных межобластных направлений, для внутреннего рынка. Ожидается, что будут закрыты внутренние потребности. По нашим ожиданиям, до 2030 года весь вагонный парк будет обновлен", – сказал он.

По его словам, стоимость договора со Stadler составила 709 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день у 73% вагонов износ не превышает 20 лет.