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Общество

Депутаты Курултая встретились с жителями Карагандинской области для разъяснения Послания

заседание, Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:35 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Карагандинской области определят конкретные шаги по реализации Послания президента страны "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле", сообщает Zakon.kz.

В регион для разъяснения стратегического документа прибыли депутаты Курултая Асхат Аймагамбетов, Вадим Басин, Үнзила Шапақ, Александр Данилов и Айсулу Сулеменова. Они встречаются с жителями области, в том числе с рабочими и молодежью.

актив области, Карагандинская область, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:35

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Рабочая поездка депутатов началась со встречи с активом региона. В ней также приняли участие члены Қазақстан Халық Кенесі и представители центральных государственных органов. Обсудили практическую реализацию поручений главы государства. Затронули направления, прежде всего касающиеся развития Карагандинского индустриального региона, – модернизацию промышленности, развитие энергетики и инфраструктуры, привлечение инвестиций, внедрение цифровых технологий и повышение качества жизни населения.

Об обновлении социальной политики и адресной поддержке нуждающихся рассказал председатель Комитета по социально-культурному развитию Курултая Асхат Аймагамбетов.

депутат Курултая Асхат Аймагамбетов, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:35

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Это первое Послание президента после принятия новой Конституции. Главная особенность этого документа – в нем каждый человек может найти ответы на важные вопросы, касающиеся его лично. К примеру, учитель видит защиту своих прав, чтобы у педагогов не было лишней нагрузки, врач – повышение заработной платы и развитие медицины, предприниматель – новые возможности, изменения в госуправлении и налоговой системы. Курултай уже подготовил несколько законопроектов по реализации Послания президента". Асхат Аймагамбетов

Отдельно рассмотрели инициативу "Народная стройка", на которую до конца 2029 года планируют направить около 6,5 трлн тенге. Это позволит расширить возможности местных предприятий и создать рабочие места в регионе.

По словам Айсулу Сулеменовой, во время встреч депутаты хотят дать особый посыл молодежи, что важно быть активными, целеустремленными, получить хорошие знания, чтобы в дальнейшем внести свой вклад в процветание страны.

Предложения, озвученные на встрече, войдут в единый областной план реализации Послания. Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил подготовить планы с четкими сроками и ответственными за результат. Среди приоритетов – запуск новых производств и привлечение инвестиций, цифровизация экономики и сельского хозяйства, внедрение ИИ, благоустройство населенных пунктов. Караганда, Темиртау и Балхаш должны разработать цифровые двойники и планы развития городов.

аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:35

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"Главный критерий нашей работы – не число проведенных совещаний и подготовленных документов, а реальные изменения: устойчивые предприятия, надежная инфраструктура, качественные рабочие места и доступные услуги". Ермаганбет Булекпаев

Сегодня депутаты Курултая также посетят предприятия и университеты Караганды, поедут в Темиртау и Сарань.

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Айсулу Омарова
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