Мобильный не прошел IMEI-верификацию: КГД объяснил, нужно ли снова проходить таможню

В Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана разъяснили, что делать владельцам мобильных телефонов, которые прошли таможенное оформление, но не смогли пройти верификацию IMEI, сообщает Zakon.kz.

Как разъяснении 4 ноября 2026 года в КГД, в первую очередь рекомендуется проверить правильность IMEI-кода и сведений о ввозе мобильного устройства.

Если телефон не прошел верификацию, владельцу необходимо обратиться через специальный раздел портала portal.imei.gov.kz, чтобы уточнить причины отказа.

При этом в Комитете государственных доходов особо отметили, что сам по себе отказ в верификации IMEI не является основанием для повторного таможенного декларирования устройства, если оно ранее было выпущено в соответствии с таможенным законодательством.

Таким образом, если телефон уже прошел необходимые таможенные процедуры, повторно оформлять его на таможне только из-за отказа в IMEI-верификации не нужно. Владельцу следует выяснить причину отказа и проверить корректность представленных сведений.

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