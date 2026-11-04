Мобильный не прошел IMEI-верификацию: КГД объяснил, нужно ли снова проходить таможню
Как разъяснении 4 ноября 2026 года в КГД, в первую очередь рекомендуется проверить правильность IMEI-кода и сведений о ввозе мобильного устройства.
Если телефон не прошел верификацию, владельцу необходимо обратиться через специальный раздел портала portal.imei.gov.kz, чтобы уточнить причины отказа.
При этом в Комитете государственных доходов особо отметили, что сам по себе отказ в верификации IMEI не является основанием для повторного таможенного декларирования устройства, если оно ранее было выпущено в соответствии с таможенным законодательством.
Таким образом, если телефон уже прошел необходимые таможенные процедуры, повторно оформлять его на таможне только из-за отказа в IMEI-верификации не нужно. Владельцу следует выяснить причину отказа и проверить корректность представленных сведений.
Ранее в Комитете рассказали, по какой причине казахстанцам блокируют счета и как это исправить.