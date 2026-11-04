Некоторым казахстанцам блокируют счета: КГД сделал заявление о мобильных переводах и налогах

В Комитете государственных доходов (КГД) 4 ноября 2026 года рассказали, за что казахстанцам блокируют счета и как это исправить, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что расходные операции по счетам приостанавливаются не из-за самого камерального контроля, а из-за того, что налогоплательщик не ответил на уведомление.

"Органы государственных доходов регулярно проводят камеральный контроль. Сейчас он проводится по сведениям банков второго уровня (поступления через POS-терминалы) и мобильных переводов. Если эти сведения не совпадают с данными налоговой отчетности, налогоплательщику направляется уведомление. Уведомления были направлены в сентябре. На ответ отводится 30 рабочих дней (45 календарных дней) с даты доставки уведомления в кабинет налогоплательщика. Если налогоплательщик не ответил в этот срок, расходные операции по его счетам приостанавливаются", – объяснили в КГД.

Как исполнить уведомление (достаточно одного способа):

представить дополнительную налоговую отчётность и уплатить налоги;

или представить пояснение о причинах расхождений.

"Как только налогоплательщик ответит на уведомление, приостановление отменяется и счета снова работают. Проверить уведомление и ответить на него можно в личном кабинете налогоплательщика", – резюмировали в ведомстве.

4 сентября 2026 года в КГД предупредили о направленных некоторым предпринимателям уведомлениях. Причина: расхождения, выявленные по результатам камерального контроля. По его результатам были выявлены расхождения по полноте отражения доходов индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в общеустановленном порядке налогообложения, а также налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств, за 2025 год.