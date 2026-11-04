Алматинцам рассказали, как планируют благоустроить Аэропортовское озеро

В парке "Желтоксан" прошла встреча представителей акимата Турксибского района, "Алматыгенплана" и ТОО "Almaty Invest" с местными жителями. Участникам представили планы благоустройства территории вокруг Аэропортовского озера, известного также как Восточный залив.

Главный операционный директор "Алматыгенплана" Амангельды Саттаров показал горожанам иллюстрации проекта и рассказал о предполагаемых изменениях. В частности, планируется обустроить набережную, пешеходные маршруты, освещение и зоны отдыха.

Фото: акимат Алматы

Особое внимание уделено, по его словам, безопасности территории. Сейчас здесь отсутствуют удобные пешеходные переходы и освещение, а высота обрывов на отдельных участках достигает семи метров.

"При рассмотрении генерального плана Восточного залива можно видеть естественный рельеф, который нуждается в благоустройстве. Нет удобных пешеходных переходов, отсутствует освещение, а обрывистые места достигают семи метров, что опасно для играющих поблизости детей или пожилых пешеходов", – рассказал Амангельды Саттаров.

Фото: акимат Алматы

Со стороны ул. Бухтарминской возможно строительство автостоянки и размещение пожарного депо. Для развития прилегающей территории также планируется привлечь инвесторов.

Фото: акимат Алматы

В дальнейшем здесь предполагается создать общественное пространство для прогулок, семейного отдыха и проведения различных мероприятий.

Фото: акимат Алматы

Во время встречи жители ознакомились с представленными планами развития территории возле аэропорта Алматы.