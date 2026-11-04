#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
452.91
509.43
5.53
Общество

Алматинцам рассказали, как планируют благоустроить Аэропортовское озеро

Фото: акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 19:43 Фото: акимат Алматы
В парке "Желтоксан" прошла встреча представителей акимата Турксибского района, "Алматыгенплана" и ТОО "Almaty Invest" с местными жителями. Участникам представили планы благоустройства территории вокруг Аэропортовского озера, известного также как Восточный залив.

Главный операционный директор "Алматыгенплана" Амангельды Саттаров показал горожанам иллюстрации проекта и рассказал о предполагаемых изменениях. В частности, планируется обустроить набережную, пешеходные маршруты, освещение и зоны отдыха.

Фото: акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 19:43

Фото: акимат Алматы

Особое внимание уделено, по его словам, безопасности территории. Сейчас здесь отсутствуют удобные пешеходные переходы и освещение, а высота обрывов на отдельных участках достигает семи метров.

"При рассмотрении генерального плана Восточного залива можно видеть естественный рельеф, который нуждается в благоустройстве. Нет удобных пешеходных переходов, отсутствует освещение, а обрывистые места достигают семи метров, что опасно для играющих поблизости детей или пожилых пешеходов", – рассказал Амангельды Саттаров.

Фото: акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 19:43

Фото: акимат Алматы

Со стороны ул. Бухтарминской возможно строительство автостоянки и размещение пожарного депо. Для развития прилегающей территории также планируется привлечь инвесторов.

Фото: акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 19:43

Фото: акимат Алматы

В дальнейшем здесь предполагается создать общественное пространство для прогулок, семейного отдыха и проведения различных мероприятий.

Фото: акимат Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 19:43

Фото: акимат Алматы

Во время встречи жители ознакомились с представленными планами развития территории возле аэропорта Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Аэропортовское озеро
16:33, 17 марта 2025
Аэропортовское озеро: каким его помнят алматинцы и что происходит с искусственным водоемом сейчас
Ерболат Досаев рассказал, когда рощу Баума приведут в порядок
11:02, 18 октября 2024
Ерболат Досаев рассказал, когда рощу Баума приведут в порядок
Парк на окраине Алматы превратился в пристанище бездомных: что обещают власти
00:03, 26 августа 2026
"Боимся выпускать детей из дома": алматинцы рассказали о проблемах в парке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:03, Сегодня
Появился видеообзор матча КХЛ "Трактор" - "Барыс"
Фото: ATP
19:37, Сегодня
Первая ракетка мира Александр Зверев проиграл на старте "Мастерса" в Париже
Фото: НОК РК
19:15, Сегодня
Определились финальные пары женского чемпионата Казахстана-2026 по боксу
Фото: КФФ
19:04, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Ерланов может перейти в "Тобыл"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: