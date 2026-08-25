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Общество

"Боимся выпускать детей из дома": алматинцы рассказали о проблемах в парке

Парк на окраине Алматы превратился в пристанище бездомных: что обещают власти, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 00:03 Фото: magnific.com
Жители окраины Алматы пожаловались на то, что единственный парк района облюбовали бездомные. Местные жители утверждают, что они шумят, распивают алкоголь, просят у прохожих деньги и сигареты, сообщает Zakon.kz.

Горожане рассказали КТК, что бездомные оборудовали в парке места для ночлега, используя матрасы и одеяла. Территория при этом постепенно заполняется мусором.

"Мы боимся выпускать детей из дома. Но играть больше негде. Бездомные здесь спят, кричат, дерутся. Бутылки валяются. Один раз они пожар устроили. Может, кто-то окурок бросил? Тушили вместе с соседями и детьми", – рассказала местная жительница Жанакуль Темиргалиева.

Жители также сообщили, что один из бездомных ранее скончался прямо в парке. По их словам, после обнаружения тела они вызвали полицию.

В акимате заявили, что ситуацию взяли на контроль. В ближайшую субботу на территории проведут субботник, после чего власти намерены заняться благоустройством.

"Мы взяли на контроль. В эту субботу организован локальный субботник на данном участке. На следующий год, чтобы запросить бюджет для ремонта, для капитального ремонта, а также восстановления данного парка", – заявил руководитель отдела благоустройства аппарата акима Алатауского района Мадияр Абуев.

Известно, что парк находился в аренде у частного лица, а теперь землю возвращают государству. В следующем году здесь планируют установить футбольную и баскетбольную площадки, новые скамейки, дорожки и освещение.

Ранее сообщалось, что бездомный мужчина с отверткой "охотился" на иностранцев на границе Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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