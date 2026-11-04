Новый онкологический корпус, поликлиника и модернизация больницы: какие проекты реализуются в области Улытау
Сегодня в Жезказгане в ходе рабочего визита министра здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназаровой состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего онкологического корпуса областной многопрофильной больницы.
В мероприятии приняли участие аким области Улытау Есет Байкен и министр здравоохранения.
Новый онкологический корпус будет рассчитан на 100 стационарных коек. Кроме того, проект предусматривает строительство клинико-диагностического центра, который сможет принимать до 250 пациентов за смену.
В здании разместятся отделения онкохирургии, химиотерапии, лучевой терапии, гинекологии и паллиативной помощи. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием, в том числе линейным ускорителем для проведения лучевой терапии.
Реализация проекта позволит расширить возможности региональной онкологической службы и повысить доступность специализированной медицинской помощи. Жители области смогут проходить необходимую диагностику и лечение непосредственно в регионе, без необходимости выезжать в другие города.
В ходе рабочего визита Акмарал Альназарова и Есет Байкен также посетили областную многопрофильную больницу Жезказгана, где сейчас проводится капитальный ремонт. Они ознакомились с ходом работ, обсудили вопросы модернизации учреждения и создания комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.
Еще одним объектом посещения стала строительная площадка новой поликлиники в Жезказгане, рассчитанной на 250 посещений в смену. В ходе осмотра особое внимание уделили темпам строительства, оснащению учреждения медицинским оборудованием и подготовке объекта к вводу в эксплуатацию.
В трехэтажном здании поликлиники разместятся консультативно-диагностические кабинеты, дневной стационар, лаборатория, отделения лучевой диагностики и амбулаторной хирургии, а также женская консультация. Рядом планируется построить станцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на девять бригад.
Проект реализуется при поддержке компании Beeline через благотворительный фонд Zhyly Zhurek Foundation. Открытие новой поликлиники позволит расширить возможности амбулаторного звена и повысить доступность медицинских услуг для жителей города.
"Развитие медицинской инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений работы акимата области Улытау. Строительство новых объектов, обновление действующих медицинских учреждений и подготовка квалифицированных специалистов призваны обеспечить жителям региона более широкие возможности для получения своевременной и качественной медицинской помощи", – подчеркнул руководитель Управления здравоохранения области Улытау Рустем Нысамбаев.