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Общество

Новый онкологический корпус, поликлиника и модернизация больницы: какие проекты реализуются в области Улытау

Фото: акимат области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:08 Фото: акимат области Улытау
В рамках исполнения поручений главы государства по развитию и модернизации системы здравоохранения в области Улытау продолжается реализация крупных проектов, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи.

Сегодня в Жезказгане в ходе рабочего визита министра здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназаровой состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего онкологического корпуса областной многопрофильной больницы.

Фото: акимат области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:08

Фото: акимат области Улытау

В мероприятии приняли участие аким области Улытау Есет Байкен и министр здравоохранения.

Новый онкологический корпус будет рассчитан на 100 стационарных коек. Кроме того, проект предусматривает строительство клинико-диагностического центра, который сможет принимать до 250 пациентов за смену.

Фото: акимат области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:08

Фото: акимат области Улытау

В здании разместятся отделения онкохирургии, химиотерапии, лучевой терапии, гинекологии и паллиативной помощи. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием, в том числе линейным ускорителем для проведения лучевой терапии.

Реализация проекта позволит расширить возможности региональной онкологической службы и повысить доступность специализированной медицинской помощи. Жители области смогут проходить необходимую диагностику и лечение непосредственно в регионе, без необходимости выезжать в другие города.

Фото: акимат области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:08

Фото: акимат области Улытау

В ходе рабочего визита Акмарал Альназарова и Есет Байкен также посетили областную многопрофильную больницу Жезказгана, где сейчас проводится капитальный ремонт. Они ознакомились с ходом работ, обсудили вопросы модернизации учреждения и создания комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

Еще одним объектом посещения стала строительная площадка новой поликлиники в Жезказгане, рассчитанной на 250 посещений в смену. В ходе осмотра особое внимание уделили темпам строительства, оснащению учреждения медицинским оборудованием и подготовке объекта к вводу в эксплуатацию.

В трехэтажном здании поликлиники разместятся консультативно-диагностические кабинеты, дневной стационар, лаборатория, отделения лучевой диагностики и амбулаторной хирургии, а также женская консультация. Рядом планируется построить станцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на девять бригад.

Фото: акимат области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 20:08

Фото: акимат области Улытау

Проект реализуется при поддержке компании Beeline через благотворительный фонд Zhyly Zhurek Foundation. Открытие новой поликлиники позволит расширить возможности амбулаторного звена и повысить доступность медицинских услуг для жителей города.

"Развитие медицинской инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений работы акимата области Улытау. Строительство новых объектов, обновление действующих медицинских учреждений и подготовка квалифицированных специалистов призваны обеспечить жителям региона более широкие возможности для получения своевременной и качественной медицинской помощи", – подчеркнул руководитель Управления здравоохранения области Улытау Рустем Нысамбаев.

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Канат Болысбек
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