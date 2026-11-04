Новый онкологический корпус, поликлиника и модернизация больницы: какие проекты реализуются в области Улытау

В рамках исполнения поручений главы государства по развитию и модернизации системы здравоохранения в области Улытау продолжается реализация крупных проектов, направленных на повышение качества и доступности медицинской помощи.

Сегодня в Жезказгане в ходе рабочего визита министра здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназаровой состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего онкологического корпуса областной многопрофильной больницы.

Фото: акимат области Улытау

В мероприятии приняли участие аким области Улытау Есет Байкен и министр здравоохранения.

Новый онкологический корпус будет рассчитан на 100 стационарных коек. Кроме того, проект предусматривает строительство клинико-диагностического центра, который сможет принимать до 250 пациентов за смену.

Фото: акимат области Улытау

В здании разместятся отделения онкохирургии, химиотерапии, лучевой терапии, гинекологии и паллиативной помощи. Медицинское учреждение оснастят современным оборудованием, в том числе линейным ускорителем для проведения лучевой терапии.

Реализация проекта позволит расширить возможности региональной онкологической службы и повысить доступность специализированной медицинской помощи. Жители области смогут проходить необходимую диагностику и лечение непосредственно в регионе, без необходимости выезжать в другие города.

Фото: акимат области Улытау

В ходе рабочего визита Акмарал Альназарова и Есет Байкен также посетили областную многопрофильную больницу Жезказгана, где сейчас проводится капитальный ремонт. Они ознакомились с ходом работ, обсудили вопросы модернизации учреждения и создания комфортных условий для пациентов и медицинского персонала.

Еще одним объектом посещения стала строительная площадка новой поликлиники в Жезказгане, рассчитанной на 250 посещений в смену. В ходе осмотра особое внимание уделили темпам строительства, оснащению учреждения медицинским оборудованием и подготовке объекта к вводу в эксплуатацию.

В трехэтажном здании поликлиники разместятся консультативно-диагностические кабинеты, дневной стационар, лаборатория, отделения лучевой диагностики и амбулаторной хирургии, а также женская консультация. Рядом планируется построить станцию скорой медицинской помощи, рассчитанную на девять бригад.

Фото: акимат области Улытау

Проект реализуется при поддержке компании Beeline через благотворительный фонд Zhyly Zhurek Foundation. Открытие новой поликлиники позволит расширить возможности амбулаторного звена и повысить доступность медицинских услуг для жителей города.