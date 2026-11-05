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Общество

В ВКО начали работу правовые лагеря для подростков

подростки, ВКО, лагерь, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 11:41 Фото: пресс-служба акимата ВКО
Проект PVE LABS, стартовавший в ВКО, призван научить подростков принимать правильные решения в сложных жизненных ситуациях, противостоять негативному влиянию и ответственно относиться к собственным поступкам. В рамках проекта планируется охватить не менее 220 школьников, сообщает Zakon.kz.

Инициатива реализуется в рамках идеологемы "Закон и Порядок" и направлена на повышение правовой грамотности подростков, профилактику правонарушений и насилия.

Особенность проекта заключается в практическом подходе к обучению. Вместо традиционных лекций школьникам предлагают разбирать ситуации, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни: давление со стороны сверстников, опасные предложения в социальных сетях и конфликты. Это поможет подросткам оценивать последствия своих поступков и находить правомерные способы решения проблем.

Проект реализуется в партнерстве с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) и Министерством внутренних дел РК в рамках международной программы PREVECA II, направленной на предотвращение насильственного экстремизма в Центральной Азии.

Как рассказала директор фонда Ольга Свириденко, первый правовой лагерь начал работу в Усть-Каменогорске. В дальнейшем аналогичные лагеря будут организованы в поселке Белоусовка Глубоковского района, городе Риддере и районе Алтай.

Мы хотим объяснить детям, что закон нужен не только для наказания, но прежде всего для обеспечения безопасности. Поэтому в правовых лагерях не будет традиционных лекций и семинаров. Вместе с представителями полиции и прокуратуры мы будем разбирать конкретные ситуации, с которыми могут столкнуться подростки, и искать способы их предотвращения. Ольга Борисовна

К обучению привлекут сотрудников полиции и прокуратуры, психологов, специалистов по медиаграмотности и профилактике насильственного экстремизма, а также представителей Академии Министерства внутренних дел в Алматы.

Программа охватывает развитие критического мышления, повышение правовой и медиаграмотности, обучение способам разрешения конфликтов и профилактику экстремистских проявлений.

Кроме того, предусмотрена поддержка инициатив самих школьников. Лучшие предложения участников будут отобраны для дальнейшей реализации. Это позволит подросткам применять полученные правовые знания на практике и участвовать в решении актуальных вопросов школьной жизни.

Главным результатом PVE LABS станет не только количество охваченных участников, но и формирование у подростков уважения к закону, культуры безопасного поведения и гражданской ответственности.

Таким образом, проект способствует укреплению принципов "Закон и Порядок" в школьной среде и воспитанию ответственного поколения, которое знает свои права и обязанности, уважает права окружающих и осознает ответственность за свои поступки.

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Айсулу Омарова
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