Что нужно знать прилетающим в Казахстан, чтобы не попасть в неприятности

В Казахстане для прибывающих авиатранспортом действуют определенные таможенные правила, сообщает Zakon.kz.

О них 5 ноября 2026 года рассказал глава таможенного поста "Ауежай-Актау" Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области Бахытжан Бердибеков.

"Основное правило – все товары, которые пассажир везет с собой, должны быть предназначены для личного пользования (не для коммерческой деятельности). При ввозе воздушным транспортом действует повышенный беспошлинный лимит: товары стоимостью до 10 000 евро и общим весом до 50 кг", – рассказал она.

Если лимит превышен, то нужно уплатить таможенные платежи. Ставка составляет 30% от стоимости превышения, но не менее 4 евро за каждый килограмм превышения по весу. Для оформления используется пассажирская таможенная декларация.

Отдельные ограничения действуют на алкоголь и табачные изделия.

"Для лиц старше 18 лет – алкогольные напитки до 3 литров беспошлинно. От 3 до 5 литров можно ввезти с уплатой 10 евро за каждый литр сверх нормы. Более 5 литров ввозить нельзя. Табачные изделия – 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака (либо эквивалентная комбинация)", – сообщил Бердибеков.

Эти нормы не входят в общий стоимостной лимит 10 000 евро и учитываются отдельно.

Что касается наличных денег, то сумму, эквивалентную до 10 000 долларов США (4 519 075 тенге), можно ввозить и вывозить без декларирования. Если при ввозе сумма превышает этот порог, необходимо обязательно заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

"При вывозе наличной иностранной валюты из Казахстана действует прямой запрет, установленный указом президента РК. Согласно нему, запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, рассчитанной по курсу Национального банка на дату вывоза. Запрет является безусловным: вывоз суммы сверх лимита не допускается даже при заполнении декларации и подтверждении происхождения средств. Ограничение применяется на каждого пассажира отдельно, включая несовершеннолетних детей", – отметил при этом спикер.

Разъяснил он и вопрос: когда пассажир должен идти по красному коридору, а когда может воспользоваться зеленым:

Зеленый коридор – если нет товаров, подлежащих обязательному декларированию, и не превышены установленные нормы.

Красный коридор – если есть товары сверх лимитов, наличные свыше 10 000 долларов США, товары, требующие разрешений (например, некоторые лекарства, культурные ценности, драгоценности в определенном количестве), либо если пассажир сомневается.

Выбор зеленого коридора означает, что пассажир подтверждает отсутствие товаров, подлежащих декларированию. Таможенные органы вправе проводить выборочный контроль.

Какие товары запрещены или ограничены к ввозу

"Полностью запрещены наркотические и психотропные вещества, оружие и боеприпасы (без соответствующих разрешений), взрывчатые вещества, токсичные и радиоактивные материалы, а также товары, угрожающие безопасности. Ограничены к ввозу некоторые продукты питания животного и растительного происхождения (действуют ветеринарные и фитосанитарные требования), отдельные лекарственные средства (нужны документы), а также ряд технических средств. Электронные сигареты имеют свои ограничения по перевозке на воздушном транспорте". Бахытжан Бердибеков

Пассажирскую таможенную декларацию можно оформить в электронной форме через информационную систему "Keden" или мобильное приложение "e-Salyq Azamat". Можно также воспользоваться бумажным бланком в аэропорту. Декларация заполняется на казахском, русском или английском языке. К ней прикладываются документы, подтверждающие стоимость и назначение товаров (чеки, счета). Оформление для физических лиц бесплатное.

В Комитете государственных доходов ранее разъяснили казахстанцам, что делать владельцам мобильных телефонов, которые прошли таможенное оформление, но не смогли пройти верификацию IMEI.