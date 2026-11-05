Вернуться к мужу или начать новую жизнь: какие решения принимают женщины в кризисном центре Атырау

В Атырау действует кризисный центр, где женщины и дети, пострадавшие от бытового насилия, могут найти временное убежище и получить необходимую помощь. Как устроена работа этой организации, узнал корреспондент Zakon.kz.

С января 2026 года Центр специальных социальных услуг для жертв бытового насилия в Атырау действует как самостоятельное государственное учреждение при городском Отделе занятости и социальных программ. До этого начиная с 2012 года он работал при Центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За годы работы менялись организационный статус и название учреждения, но его главная миссия оставалась прежней – предоставлять женщинам и детям временное убежище, помогать им преодолеть последствия насилия и вернуться к самостоятельной жизни.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Адрес его стараются не афишировать, чтобы женщин не донимали мужья-агрессоры. За неприметными стенами создан небольшой мир, где обстановка максимально приближена к домашней. Центр рассчитан на 30 человек, включая женщин и детей. Сейчас здесь проживают три женщины, пострадавшие от бытового насилия, и пятеро детей. Каждой семье предоставляется отдельная комната. Если детей много, для их размещения могут выделить дополнительные помещения. В здании есть просторный зал, столовая, душевые, прачечная, тренажеры для занятий спортом. Во дворе оборудовано место, где дети могут играть и проводить время на свежем воздухе.

Постоялиц обеспечивают постельными принадлежностями, средствами личной гигиены и необходимыми бытовыми вещами. Особое внимание уделяется семьям с маленькими детьми – для малышей предусмотрены подгузники и предметы первой необходимости. В Центре работает медицинский кабинет. При необходимости женщин и детей направляют в медицинские учреждения. Здесь также организовано бесплатное трехразовое питание. На завтрак могут подать кашу с вареньем, на обед – два горячих блюда, салат и компот. Ужин тоже полноценный.

На первый взгляд, обычные бытовые условия. Но для женщины, которая еще недавно жила в постоянном страхе, возможность спокойно поесть, принять душ, отдохнуть и уложить ребенка спать, не опасаясь очередного скандала, уже может стать началом возвращения к нормальной жизни.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Не забывают и об образовании детей. Школьникам педагог помогает с домашними заданиями, при необходимости решаются вопросы посещения ближайших школ и детских садов. Специалисты стараются сделать так, чтобы даже в сложный для семьи период дети не выпадали из образовательного процесса.

Директор центра Баубек Жанекешев рассказывает, что чаще всего женщины попадают сюда после вмешательства полиции. Правоохранители доставляют пострадавших после вызовов, связанных с семейными конфликтами и насилием. Некоторые обращаются самостоятельно, узнав о существовании центра через телефоны доверия. По словам руководителя, в первые часы никто не требует от женщины подробного рассказа о случившемся. Прежде всего ей дают возможность прийти в себя и почувствовать себя в безопасности.

"Первые сутки пребывания мы обеспечиваем женщинам полный покой, предоставляя питание и все необходимое. Проводится первичный медицинский осмотр, при необходимости оказывается доврачебная помощь. Если требуется, сопровождаем в медицинские организации. И только потом приглашаем женщину на разговор", – объясняет Баубек Жанекешев.

Человек, переживший насилие, не всегда готов сразу говорить о произошедшем. За молчанием могут скрываться страх, стыд, недоверие к окружающим и опасения за собственную безопасность. Поэтому к каждой пострадавшей специалисты стараются найти индивидуальный подход.

"Наши основные задачи – предоставление временного безопасного проживания, оказание социально-психологической поддержки, первичной медицинской помощи, юридическое сопровождение и защита прав пострадавших. Мы содействуем восстановлению утраченных социальных связей и самостоятельности", – говорит директор.

За этими официальными формулировками стоит ежедневная работа психологов, юристов, социальных работников и педагогов. Одним женщинам помогают восстановить документы, другим – оформить пособия и алименты. Кому-то необходима юридическая поддержка при разводе или решении вопросов, связанных с детьми. А кому-то прежде всего нужно вновь обрести уверенность в себе и поверить, что жизнь может измениться. Особое внимание специалисты уделяют детям, которые стали свидетелями насилия.

"Даже если ребенка не били, это не означает, что происходящее прошло для него бесследно. Дети остро чувствуют напряжение между родителями. Они замечают слезы матери, слышат угрозы и крики, ощущают страх взрослых. Иногда ребенок начинает считать себя причиной происходящего. Ему кажется, что если бы он лучше учился, меньше шумел или был послушнее, родители перестали бы ссориться", – рассказывает Баубек Жанекешев.

Именно поэтому психологическая помощь в центре предусмотрена не только для женщин, но и для детей. Специалисты проводят индивидуальные и групповые консультации, психодиагностику, коррекционные занятия и тренинги.

"Мы уделяем психологической помощи особое внимание. Работа направлена на снижение тревожности, восстановление самооценки и формирование уверенности в будущем. Затем начинается социально-педагогическая работа, занятия по формированию позитивных жизненных установок", – отмечает руководитель учреждения.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В кризисном центре женщины вместе с детьми могут находиться до шести месяцев. Но самое сложное начинается тогда, когда необходимо определиться с дальнейшим будущим. Ведь временное убежище не решает всех проблем, особенно если у женщины нет собственного жилья, стабильного заработка или родственников, готовых поддержать.

"В кризисном центре можно находиться до шести месяцев. За этот период специалисты стараются помочь женщине решить целый комплекс проблем. Временное убежище не должно становиться единственной опорой на всю дальнейшую жизнь. Важно, чтобы после выхода из учреждения женщина могла самостоятельно обеспечивать себя и детей", – подчеркивает директор.

Полгода могут показаться достаточным сроком, чтобы прийти в себя. Но для человека, которому приходится практически с нуля восстанавливать свою самостоятельность, это время нередко становится серьезным испытанием.

За годы работы специалисты Центра сталкивались с самыми разными человеческими судьбами. Среди постоялиц были не только казахстанки, но и иностранные гражданки, оказавшиеся в сложной семейной ситуации вдали от родины.

Баубек Жанекешев вспоминает случай с молодой гражданкой Египта, которая приехала в Атырау вместе с мужем – гражданином Индонезии. Супруги находились в нашем городе по работе и ожидали рождения ребенка.

Однако семейная жизнь, по словам директора, осложнилась после того, как мужчина начал отношения с другой женщиной. Узнав об этом, беременная супруга оказалась втянута в тяжелый конфликт, который перерос в физическое насилие. После случившегося женщина обратилась за помощью и оказалась в кризисном центре. О произошедшем она также сообщила в посольство Индонезии в Казахстане. Для сотрудников учреждения это был непростой случай, потребовавший не только психологической и социальной поддержки, но и взаимодействия с другими структурами. В итоге супруги покинули кризисный центр вместе. На самом деле историй с таким счастливым концом, конечно же, больше. По словам директора, в 65% случаев достигается примирение сторон, но было и так, что одна и та же женщина за год возвращалась в центр три раза.

"Некоторые женщины уже через несколько дней после поступления выражают желание вернуться домой. Причины бывают разными: чувства к супругу, беспокойство за детей, финансовая зависимость, отсутствие собственного жилья или надежда на то, что произошедшее больше не повторится. Иногда семейные отношения действительно меняются. Например, молодые супруги принимают решение жить отдельно от родителей, если постоянное вмешательство родственников становилось причиной конфликтов", – рассказывает спикер.

Бывали и случаи, когда в центр попадали жены чиновников. И им бывает очень стыдно. Директор привел немало примеров, когда семья решает свои проблемы положительно. Это очень радует сотрудников центра, ведь у них нет цели развести людей. По наблюдениям сотрудников, семейные разногласия могут усугубляться финансовыми трудностями, бытовыми проблемами и вмешательством родственников. Однако здесь принципиально важно различать обычный семейный конфликт и насилие.

"Споры и разногласия случаются практически в каждой семье. Супруги могут по-разному смотреть на воспитание детей, распределение обязанностей и семейный бюджет. Но ни одна из этих причин не оправдывает побоев, угроз, унижений или принуждения. Ответственность за насильственные действия всегда лежит на том, кто их совершает", – отмечает директор.

Домашнее насилие долгое время оставалось проблемой, которую предпочитали скрывать от посторонних. "Не выноси сор из избы", "Терпи ради детей", "В каждой семье такое бывает". Сегодня государственная семейная политика Казахстана направлена на укрепление института семьи, защиту материнства и детства, поддержку семейных ценностей.

У каждой женщины, переступившей порог кризисного центра, своя история, свои страхи и надежды. Одной предстоит принять решение о разводе, другой – найти работу и жилье, третьей – заново научиться доверять людям. И, возможно, именно с этого начинается новая глава их жизни.