29 женщин с начала года размещены в кризисные центры Алматы

С января по настоящее время полиция Алматы оказала индивидуальную консультативную помощь 159 женщинам, сообщает Zakon.kz.

Polisia.kz со ссылкой на местную полицейскую службу рассказала, что в целях оздоровления криминогенной обстановки и недопущения правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в Алматы проводятся профилактические мероприятия "Быт", "Нет насилию в семье" и "Счастливая семья".

С начала года преступлений в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений не зарегистрировано. Одним из основных мер профилактического воздействия в отношении лиц, допускающих нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, является постановка на профилактический учет и проведение индивидуально-профилактической работы, направление на принудительное лечение от алкоголизма.

На профилактический учет за указанный период поставлено 803 человека, 733 из них вынесено защитное предписание, еще 70 установлены особые требования к поведению правонарушителя. На принудительное лечение от алкоголизма и наркомании направлено девять человек.

Полицейскими оказана индивидуальная консультативная помощь 159 женщинам, подвергнутым насилию, а также обратившимся по разъяснению действующего законодательства.

Работа в сфере семейно-бытовых отношений осуществляется в сотрудничестве с государственным кризисным центром Алматы КГУ "Жан-Сая", а также общественными фондами "Родник", "Дом мамы" и "Тин-Челлиндж". С начала года в кризисные центры размещены 29 женщин.

На регулярной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на профилактику бытового насилия, с привлечением представителей Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, органов образования, труда и социальной защиты населения, а также неправительственных организаций.



С начала года с НПО проведено 16 встреч, где изучен положительный опыт взаимодействия организаций с полицией, дана оценка эффективности оказания психологической помощи пострадавшим от насилия и проблемные вопросы профилактики насилия в семье, а также пути их решения.

За бытовое насилие в Казахстане ужесточены наказания.

