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Призыв детям и женщинам срочно покинуть город прокомментировали в Атырау

Атырау, призыв, город, ЧС, дети и женщины, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 17:54 Фото: ДЧС Атырау
Среди жителей Атырау распространяют сообщение о необходимости срочно эвакуироваться женщинам и детям, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении указано, что нужно срочно покинуть город до 15-16 апреля. Все уроки переводятся в онлайн формат. И, если случится наводнение, электричества в городе не будет 60 дней.

"Указанная информация не соответствует действительности. В Атырау коммунальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Меры по предотвращению паводков предпринимаются круглосуточно", – сообщил оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Там напомнили, что распространение ложной информации при режиме чрезвычайного положения преследуется законом.

9 апреля в Казнете распространяли ложную информацию о включении сирены в Атырау.

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