Призыв детям и женщинам срочно покинуть город прокомментировали в Атырау
Фото: ДЧС Атырау
Среди жителей Атырау распространяют сообщение о необходимости срочно эвакуироваться женщинам и детям, сообщает Zakon.kz.
В распространяемом сообщении указано, что нужно срочно покинуть город до 15-16 апреля. Все уроки переводятся в онлайн формат. И, если случится наводнение, электричества в городе не будет 60 дней.
"Указанная информация не соответствует действительности. В Атырау коммунальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Меры по предотвращению паводков предпринимаются круглосуточно", – сообщил оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Там напомнили, что распространение ложной информации при режиме чрезвычайного положения преследуется законом.
9 апреля в Казнете распространяли ложную информацию о включении сирены в Атырау.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript