"Я всем мешаю": как распознать опасные сигналы в поведении подростка

"Я всем мешаю", "Без меня вам будет лучше", "Не хочу ничего". Как вовремя распознать опасность и какие ошибки совершают родители? Об этом Zakon.kz поговорил со специалистом кабинета экстренной психологической помощи столичного центра психической помощи Разамгуль Акжол.

– Какие изменения в поведении подростка должны насторожить родителей в первую очередь?

– Прежде всего, резкие перемены в привычном поведении. Например, ребенок всегда был общительным, а теперь избегает друзей, перестал интересоваться любимыми занятиями, почти не выходит из комнаты. Могут появиться нарушения сна, выраженная тревожность, раздражительность, ощущение безнадежности. Особенно серьезный сигнал – разговоры о собственной ненужности, смерти или нежелании жить.

Иногда подросток начинает прощаться с близкими необычным образом, раздавать дорогие ему вещи. Но важно понимать: не все дети проявляют одинаковые признаки. И отсутствие заметных изменений не означает, что человек обязательно находится в безопасности.

– Существует мнение, что разговор о самоубийстве может подтолкнуть подростка к опасным действиям. Это действительно так?

– Нет. Это распространенный и опасный миф. Спокойный, прямой и бережный разговор о суицидальных мыслях не вызывает их и не повышает риск самоубийства. Наоборот, подросток может впервые почувствовать, что о его переживаниях можно говорить открыто, без страха наказания или осуждения. Если взрослый серьезно обеспокоен состоянием ребенка, допустимо прямо спросить: "У тебя бывают мысли о том, чтобы покончить с собой?"

Главное – не превращать разговор в допрос, не обвинять и не спорить с чувствами подростка. Если такие мысли есть, необходимо оценить безопасность ребенка и обратиться за профессиональной помощью.

– Может ли кризис развиваться незаметно даже для самых близких?

– Да. Иногда родители уверены, что хорошо знают своего ребенка, потому что ежедневно находятся рядом. Но подросток может скрывать переживания, чтобы не расстраивать близких или не столкнуться с непониманием. Он продолжает ходить в школу, общаться, выполнять домашние обязанности. А внутреннее состояние постепенно ухудшается. Родителям важно замечать не только очевидные конфликты, но и изменения в настроении, привычках, отношениях с друзьями. При этом ни один отдельный симптом не позволяет точно определить суицидальный риск. Если есть тревожные признаки, необходима оценка специалиста.

– Что делать, если ребенок говорит: "Лучше бы меня не было" или "Всем станет легче без меня"?

– Прежде всего, отнестись к этим словам серьезно. Не отвечать: "Не говори глупостей", "Хватит манипулировать", "Ты нас позоришь" или "У других проблемы похуже".

Ребенку и без того может быть очень тяжело. Осуждение способно усилить чувство одиночества. Лучше спокойно сказать: "Мне важно то, что с тобой происходит. Я хочу понять, что ты чувствуешь. Давай вместе найдем помощь". Нужно выяснить, есть ли мысли о самоубийстве, и обратиться к специалисту, который сможет оценить уровень риска. Если опасность непосредственная, ребенка нельзя оставлять одного, необходимо вызвать экстренную помощь.

– Иногда после длительного подавленного состояния подросток неожиданно становится спокойным и даже веселым. Значит ли это, что кризис миновал?

– Не обязательно. Улучшение настроения действительно может быть признаком восстановления. Но в отдельных случаях внезапное спокойствие на фоне предшествующих тяжелых переживаний требует дополнительного внимания. Особенно если до этого подросток говорил о нежелании жить, а затем начал необычно прощаться с окружающими, раздавать личные вещи или демонстрировать другие тревожные изменения. Важно не делать выводов только по внешнему виду и не считать улыбку доказательством благополучия. Если раньше возникали опасения, необходимо продолжать поддерживать контакт и получить профессиональную оценку состояния ребенка.

– Что должны делать родители в первые часы, если обнаружили серьезную угрозу?

– Самое важное – безопасность. При непосредственной угрозе жизни необходимо оставаться рядом с подростком, не оставлять его одного и вызвать экстренную помощь по номеру 112 или 103. Следует по возможности ограничить доступ к потенциально опасным предметам и лекарствам. В этот момент не нужно выяснять, кто виноват, читать нотации или требовать обещания, что подобное больше не повторится. Задача взрослых – помочь ребенку пережить кризис и обеспечить медицинскую помощь.

После устранения непосредственной опасности важно организовать дальнейшее наблюдение и лечение, если оно необходимо. Одного разговора бывает недостаточно.

– Какие методы профилактики действительно работают? И можно ли решить проблему только беседами в школах?

– Разовые лекции могут повышать осведомленность, но сами по себе не заменяют системной профилактики. Эффективная работа включает обучение подростков эмоциональным и социальным навыкам, подготовку педагогов к распознаванию тревожных признаков, доступную психологическую и медицинскую помощь, своевременное выявление риска и дальнейшее сопровождение детей, переживших кризис. Очень важна работа с семьей. Иногда подросток обращается за помощью, но после возвращения домой снова оказывается в той же конфликтной обстановке. Поэтому необходимо помогать не только самому ребенку, но и его близким.

Оценивать профилактическую работу следует не количеством проведенных лекций, а тем, насколько своевременно выявляются дети, нуждающиеся в помощи, получают ли они ее и сохраняется ли поддержка после кризиса. Предотвращение трагедии – это не одна беседа и не одно мероприятие. Это постоянная совместная работа семьи, школы, медицинских специалистов и общества.

В Астане за помощью можно обратиться в Городской центр психического здоровья. Информацию о его работе можно найти, нажав на эту ссылку. Там же работает и анонимное отделение, где можно получить консультации психологов, психотерапевтов. Есть и групповые сессии для поддержки. Адрес – ул. Хусейн Бен Талал 7 в городе Астана.