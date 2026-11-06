"Иногда женщине нужны идея и два килограмма фарша": как в Актау женщинам помогают найти себя

Общественница Жаксыгуль Маханбетова много лет помогает семьям Мангистауской области. Она занимается защитой материнства и детства, гендерным равенством и демографической политикой. За годы работы помогла многим женщинам найти работу, получить профессию или открыть дело, сообщает Zakon.kz.

Жаксыгуль Маханбетова возглавляет общественный фонд "Центр местных инициатив", является внештатным советником акима по вопросам гендерной политики и семьи, заместителем председателя Комиссии по вопросам женщин и семейной демографической политики при акимате области, а также заместителем председателя областного Совета матерей. За этими должностями стоит многолетняя работа с населением, прежде всего, с женщинами и семьями, которые сталкиваются с социальными и бытовыми трудностями.

Жаксыгуль Маханбетова отмечает, что слова "гендерная политика" до сих пор нередко вызывает у людей ассоциации исключительно с борьбой женщин за власть или равные возможности. Но это гораздо более широкая тема. Она касается семейных отношений, воспитания детей, репродуктивного здоровья, занятости, образования, бытового насилия и экономической самостоятельности. Именно поэтому общественные организации работают не отдельно от государства, а вместе с центрами поддержки семьи, правоохранительными органами, учреждениями образования и здравоохранения. Важная часть этой работы – это профилактика бытового насилия. Причем речь идет не только о защите женщин: в сложных семейных отношениях страдают и дети, и пожилые люди.

"Когда мы говорим о гендерной политике, важно не сводить ее только к участию женщин в общественно-политической жизни. Это и семейные ценности, и уважение друг к другу, и забота о детях, и здоровье женщины, и возможность получить образование или работу. Мы должны понимать, что отношения в семье не возникают сами собой – их нужно выстраивать. Если люди не умеют разговаривать, слышать друг друга и договариваться, даже небольшая проблема может перерасти в серьезный конфликт", – говорит Жаксыгуль Маханбетова.

В ее практике немало встреч, на которых участники сначала слушают молча, а потом решаются рассказать о том, что давно волновало. Для многих важно не только услышать совет, но и понять, куда можно обратиться дальше – за юридической консультацией, помощью психолога, социальной поддержкой или возможностью трудоустройства.

Одна из историй произошла около десяти лет назад в селе Сайын Шапагатов. На встрече с жителями к Жаксыгуль Маханбетовой подошла 40-летняя женщина. Она долгое время ухаживала за больной матерью, поэтому не получила профессию и не могла устроиться на работу. Теперь, когда обстоятельства изменились, женщина не знала, с чего начать. Встреча проходила в августе – как раз в период набора в колледжи. Женщине рассказали о возможностях получения образования и поддержали ее.

"Через неделю она позвонила и сообщила, что сдала документы, а еще через месяц рассказала, что поступила. Позже я встречала ее в автобусе, сначала она рассказывала об учебе, затем – о работе няней в детском саду. А спустя несколько лет она уже работала воспитателем. Эта история для меня – доказательство того, что живые встречи с населением не теряют актуальности, даже если сегодня у людей есть доступ к социальным сетям и онлайн-консультациям. Мы приходим в села не просто для того, чтобы рассказать о какой-то программе или прочитать лекцию. Нам важно услышать людей и понять, чем они живут, какие вопросы не могут решить самостоятельно. Иногда человек даже не знает, что у него есть возможность получить образование, обратиться за консультацией или воспользоваться господдержкой. Живой разговор помогает установить доверие, а обратная связь показывает, что происходит после встречи", – отмечает Жаксыгуль Маханбетова.

Еще одна история началась в 2012 году в селе Жетыбай. На встрече с жителями одна из местных жительниц подняла проблему детей с особенностями развития.

"Женщина, по профессии дефектолог, рассказала, что сельским детям, которым нужна помощь специалиста, негде ее получить. В школах не было таких ставок, а в детских садах эти специалисты тогда не были предусмотрены. После обсуждения с акимом села для женщины выделили помещение, где она смогла принимать детей. Уже в первые месяцы работы к ней обратились 15 семей. У всех детей появились заметные улучшения, а родители получили возможность заниматься проблемами речи и развития рядом с домом", – рассказывает Жаксыгуль Маханбетова.

Позже вопрос вышел на новый уровень. В 2015 году заговорили о необходимости инклюзивного центра. Для его создания нашли здание, ремонт сделали при поддержке компании-спонсора, и в 2019 году в селе открылся коррекционный кабинет, который продолжает работу до сих пор.

"Вот так обычный вопрос, поднятый на встрече, получил продолжение. Мы должны понимать, что, когда в семье есть ребенок, которому нужна особая поддержка, это затрагивает не только его самого. У родителей возникают дополнительные расходы, а иногда и напряжение в отношениях. Если необходимую услугу можно получить на месте, то семье становится легче, ведь хотя бы одна из ее проблем начинает решаться. Для меня важно, чтобы результат встречи не оставался только в протоколе, а продолжал работать для людей и спустя годы", – добавила общественница.

Жаксыгуль Маханбетова рассказала и о жительнице Актау, которая пришла на небольшой мастер-класс, а вернувшись домой, решила попробовать делать полуфабрикаты – лепить пельмени и манты, а затем продавать их. Для старта ей понадобились совсем небольшие вложения: немного фарша, продукты и желание работать. Женщина постепенно наладила небольшое дело. Часть приготовленного оставалась для детей, часть – продавалась, а заработанные деньги шли на покупку новых продуктов.

"Вы не представляете, как она изменилась! Раньше женщина выглядела уставшей и неуверенной, а теперь стала собранной, деловой, начала посещать обучающие мероприятия. Запомнились ее слова: "Мне не нужны были миллионы, мне нужны были всего два килограмма фарша и идея". В этом, наверное, и есть суть многих историй, с которыми мы сталкиваемся. Человек не всегда ждет большого проекта или серьезного финансирования – иногда ему нужен небольшой старт и понимание, что он способен справиться. Когда женщина начинает действовать, у нее появляется уверенность, а вместе с ней меняется и отношение к жизни. Мы можем подсказать, помочь с обучением, рассказать о грантах, но решение и первые шаги все равно остаются за самим человеком", – дополнила Жаксыгуль Маханбетова.

За годы работы общественница заметила, как изменилось отношение общества к семейным проблемам. Еще в начале 2010-х разговор о бытовом насилии воспринимался многими болезненно. Когда общественники поднимали эту тему, в ответ звучало: "У нас такой проблемы нет!" Женщины, столкнувшиеся с насилием или семейными конфликтами, нередко просили не разглашать их истории – им было стыдно говорить об этом открыто. Сегодня ситуация постепенно меняется.

"Раньше, когда мы начинали говорить о бытовом насилии, люди могли возмущаться: зачем поднимать эту тему, если у нас такого нет? Женщины, которые обращались за помощью, часто просили никому не рассказывать о своей ситуации, потому что боялись осуждения. Сейчас мы видим другую картину: люди стали чаще говорить о проблемах открыто и искать поддержку. Это не означает, что трудностей стало меньше, но, по крайней мере, человек уже не остается с ними один на один". Жаксыгуль Маханбетова

В ближайшее время общественники планируют продолжить встречи с жителями сел Каракиянского района Мангистау. В них участвуют представители центров поддержки семьи и Совета матерей. Такие разговоры нужны не только для профилактики насилия, но и для того, чтобы жители знали, что рядом есть организации, где работают психологи, юристы и социальные работники.