"Иногда женщине нужны идея и два килограмма фарша": как в Актау женщинам помогают найти себя
Жаксыгуль Маханбетова возглавляет общественный фонд "Центр местных инициатив", является внештатным советником акима по вопросам гендерной политики и семьи, заместителем председателя Комиссии по вопросам женщин и семейной демографической политики при акимате области, а также заместителем председателя областного Совета матерей. За этими должностями стоит многолетняя работа с населением, прежде всего, с женщинами и семьями, которые сталкиваются с социальными и бытовыми трудностями.
Жаксыгуль Маханбетова отмечает, что слова "гендерная политика" до сих пор нередко вызывает у людей ассоциации исключительно с борьбой женщин за власть или равные возможности. Но это гораздо более широкая тема. Она касается семейных отношений, воспитания детей, репродуктивного здоровья, занятости, образования, бытового насилия и экономической самостоятельности. Именно поэтому общественные организации работают не отдельно от государства, а вместе с центрами поддержки семьи, правоохранительными органами, учреждениями образования и здравоохранения. Важная часть этой работы – это профилактика бытового насилия. Причем речь идет не только о защите женщин: в сложных семейных отношениях страдают и дети, и пожилые люди.
"Когда мы говорим о гендерной политике, важно не сводить ее только к участию женщин в общественно-политической жизни. Это и семейные ценности, и уважение друг к другу, и забота о детях, и здоровье женщины, и возможность получить образование или работу. Мы должны понимать, что отношения в семье не возникают сами собой – их нужно выстраивать. Если люди не умеют разговаривать, слышать друг друга и договариваться, даже небольшая проблема может перерасти в серьезный конфликт", – говорит Жаксыгуль Маханбетова.
В ее практике немало встреч, на которых участники сначала слушают молча, а потом решаются рассказать о том, что давно волновало. Для многих важно не только услышать совет, но и понять, куда можно обратиться дальше – за юридической консультацией, помощью психолога, социальной поддержкой или возможностью трудоустройства.
Одна из историй произошла около десяти лет назад в селе Сайын Шапагатов. На встрече с жителями к Жаксыгуль Маханбетовой подошла 40-летняя женщина. Она долгое время ухаживала за больной матерью, поэтому не получила профессию и не могла устроиться на работу. Теперь, когда обстоятельства изменились, женщина не знала, с чего начать. Встреча проходила в августе – как раз в период набора в колледжи. Женщине рассказали о возможностях получения образования и поддержали ее.
"Через неделю она позвонила и сообщила, что сдала документы, а еще через месяц рассказала, что поступила. Позже я встречала ее в автобусе, сначала она рассказывала об учебе, затем – о работе няней в детском саду. А спустя несколько лет она уже работала воспитателем. Эта история для меня – доказательство того, что живые встречи с населением не теряют актуальности, даже если сегодня у людей есть доступ к социальным сетям и онлайн-консультациям. Мы приходим в села не просто для того, чтобы рассказать о какой-то программе или прочитать лекцию. Нам важно услышать людей и понять, чем они живут, какие вопросы не могут решить самостоятельно. Иногда человек даже не знает, что у него есть возможность получить образование, обратиться за консультацией или воспользоваться господдержкой. Живой разговор помогает установить доверие, а обратная связь показывает, что происходит после встречи", – отмечает Жаксыгуль Маханбетова.
Еще одна история началась в 2012 году в селе Жетыбай. На встрече с жителями одна из местных жительниц подняла проблему детей с особенностями развития.
"Женщина, по профессии дефектолог, рассказала, что сельским детям, которым нужна помощь специалиста, негде ее получить. В школах не было таких ставок, а в детских садах эти специалисты тогда не были предусмотрены. После обсуждения с акимом села для женщины выделили помещение, где она смогла принимать детей. Уже в первые месяцы работы к ней обратились 15 семей. У всех детей появились заметные улучшения, а родители получили возможность заниматься проблемами речи и развития рядом с домом", – рассказывает Жаксыгуль Маханбетова.
Позже вопрос вышел на новый уровень. В 2015 году заговорили о необходимости инклюзивного центра. Для его создания нашли здание, ремонт сделали при поддержке компании-спонсора, и в 2019 году в селе открылся коррекционный кабинет, который продолжает работу до сих пор.
"Вот так обычный вопрос, поднятый на встрече, получил продолжение. Мы должны понимать, что, когда в семье есть ребенок, которому нужна особая поддержка, это затрагивает не только его самого. У родителей возникают дополнительные расходы, а иногда и напряжение в отношениях. Если необходимую услугу можно получить на месте, то семье становится легче, ведь хотя бы одна из ее проблем начинает решаться. Для меня важно, чтобы результат встречи не оставался только в протоколе, а продолжал работать для людей и спустя годы", – добавила общественница.
Жаксыгуль Маханбетова рассказала и о жительнице Актау, которая пришла на небольшой мастер-класс, а вернувшись домой, решила попробовать делать полуфабрикаты – лепить пельмени и манты, а затем продавать их. Для старта ей понадобились совсем небольшие вложения: немного фарша, продукты и желание работать. Женщина постепенно наладила небольшое дело. Часть приготовленного оставалась для детей, часть – продавалась, а заработанные деньги шли на покупку новых продуктов.
"Вы не представляете, как она изменилась! Раньше женщина выглядела уставшей и неуверенной, а теперь стала собранной, деловой, начала посещать обучающие мероприятия. Запомнились ее слова: "Мне не нужны были миллионы, мне нужны были всего два килограмма фарша и идея". В этом, наверное, и есть суть многих историй, с которыми мы сталкиваемся. Человек не всегда ждет большого проекта или серьезного финансирования – иногда ему нужен небольшой старт и понимание, что он способен справиться. Когда женщина начинает действовать, у нее появляется уверенность, а вместе с ней меняется и отношение к жизни. Мы можем подсказать, помочь с обучением, рассказать о грантах, но решение и первые шаги все равно остаются за самим человеком", – дополнила Жаксыгуль Маханбетова.
За годы работы общественница заметила, как изменилось отношение общества к семейным проблемам. Еще в начале 2010-х разговор о бытовом насилии воспринимался многими болезненно. Когда общественники поднимали эту тему, в ответ звучало: "У нас такой проблемы нет!" Женщины, столкнувшиеся с насилием или семейными конфликтами, нередко просили не разглашать их истории – им было стыдно говорить об этом открыто. Сегодня ситуация постепенно меняется.
"Раньше, когда мы начинали говорить о бытовом насилии, люди могли возмущаться: зачем поднимать эту тему, если у нас такого нет? Женщины, которые обращались за помощью, часто просили никому не рассказывать о своей ситуации, потому что боялись осуждения. Сейчас мы видим другую картину: люди стали чаще говорить о проблемах открыто и искать поддержку. Это не означает, что трудностей стало меньше, но, по крайней мере, человек уже не остается с ними один на один".Жаксыгуль Маханбетова
В ближайшее время общественники планируют продолжить встречи с жителями сел Каракиянского района Мангистау. В них участвуют представители центров поддержки семьи и Совета матерей. Такие разговоры нужны не только для профилактики насилия, но и для того, чтобы жители знали, что рядом есть организации, где работают психологи, юристы и социальные работники.