Форум женщин Казахстана состоялся в Астане

В Астане состоялся Форум женщин Казахстана. Он посвящен 25-летию Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана. В его работе приняли участие более 500 человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В числе участников были депутаты Парламента, представители международных организаций и гражданского сектора, международные партнеры.





К участникам форума с поздравлением обратился президент Касым-Жомарт Токаев.



"Комиссия играет огромную роль в обеспечении гендерного равенства, укреплении института семьи, защите материнства и детства, выступает эффективной площадкой, объединяющей усилия уполномоченных органов, гражданского сектора и бизнеса. Эксперты Национальной комиссии активно участвуют в разработке законов и государственных программ, реализуют важные социальные проекты и инициативы", – отметил глава государства.

Так, по его словам, в Казахстане отменен список запрещенных для женщин профессий, введены избирательные квоты, в системе органов внутренних дел созданы подразделения по защите прав женщин.

"Во многом благодаря плодотворной деятельности Нацкомиссии Казахстан ратифицировал ряд международных конвенций и выполняет все обязательства по преодолению гендерного неравенства. Мы продолжим принимать системные меры для повышения роли женщин в обществе и продвижения семейных ценностей, шаг за шагом созидая Справедливый Казахстан – государство равных возможностей для всех", – заявил президент.

Данный форум отличается от других не только формой, но и содержанием. В его рамках участники обсудили важные вопросы, касающиеся семейно-демографической политики, роли женщин в современном обществе, социальной и экономической поддержки семей, прав детей и многие другие аспекты.





Фото: Zakon.kz

Так, советник президента Казахстана по вопросам науки и инноваций Кунсулу Закарья выступила с мотивационной речью о развитии науки и инновациях в Казахстане, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, PhD, ректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Лаура Карабасова поведала о личностном развитии и идеалах современных женщин.



В числе приглашенных гостей и широко известный среди молодежи главный имам мечети имени "Ырыскелді қажы" Нурлан имам. Он рассказал о роли и значении религии в современном обществе.







Фото: Zakon.kz

"Все спикеры выступают по своим направлениям – это медицина, в том числе репродуктивное здоровье, образование, IT-технологии, наука, защита детства и в целом правовое направление. Мы хотели охватить все направления, которыми занимается Национальная комиссия. По итогу сегодняшнего форума думаю, что каждый регион возьмет много для себя нового, потому что каждый спикер, вы видели программу, готовит выжимку по своему направлению. Говорить будут о планах и возможностях. Например, в прошлом году Национальная комиссия инициировала проект «Itі-әйел», в рамках этой программы Нацкомиссия совместно с партнерами обучила женщин, которые находятся дома и не могут по тем или иным причинам пойти работать. Им показали, как посредством современных технологий можно выйти на международный рынок, и сейчас есть делегаты, которые добились определенных результатов, они поделятся своим опытом. И далее думаю, делегаты из регионов будут на местах эти месседжи распространять", – сказала заместитель председателя Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны Назгуль Макжан.

Заместитель акима Астаны Есет Байкен указал на важность такой возможности.









Фото: Zakon.kz

"Сегодня в этом зале собрались женщины – предприниматели, государственные служащие, лидеры своих отраслей и самое главное – мамы. Роль матери в жизни каждого человека невозможно переоценить, ведь она учит нас быть мудрыми и сострадательными, помогает встать, когда кажется, что сил больше нет. Ее любовь и поддержка – это неиссякаемый источник силы на всю жизнь. Хочу поблагодарить каждую из вас за смелость и силу духа, с которыми вы преодолеваете трудности, оставаясь опорой и вдохновением", – отметил он.

При этом он подчеркнул, что большинство жителей Астаны – это женщины. И они трудятся в самых разных сферах, вносят существенную лепту в развитие социально-экономической, общественной-политической жизни города Астаны и страны.

"Более половины всех активных участников на рынке труда столицы – это женщины. Порядка 90 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса возглавляет прекрасная половина. В столице свыше 75 тыс. женщин работают в сферах медицины и воспитания подрастающего поколения. Особое внимание уделяется вовлечению женщин в политическую и общественную жизнь города. На сегодняшний день на государственной службе трудится порядка 50% женщин города, доля женщин в городском маслихате составляет 24% (8 женщин), в общественном совете – 20% (6 женщин). При городском филиале партии Amanat создано женское крыло из числа активных представительниц городских структур, которое направлено на взращивание нового поколения женщин-лидеров", – указал он.

Его поддержал уполномоченный по правам человека Артур Ластаев. Так, по его данным, в прошлом году Казахстан улучшил свои позиции, заняв 62 место среди 146 стран в глобальном индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума.

"Это на три позиции выше по сравнению с 2022 годом и на 18 пунктов в сравнении с 2021. Страна устранила гендерный разрыв в образовании, продемонстрировала улучшение экономических возможностей и в равенстве оплаты труда. Наблюдается увеличение доли женщин на руководящих должностях. Казахстан одним из первых в Центрально-Азиатском регионе создал орган по продвижению гендерного равенства. Это Нацкомиссия по делам женщин. На протяжении 25 лет Национальная комиссия формирует комплексную государственную политику в отношении семьи, гендерного равенства, женского предпринимательства", – указал омбудсмен.

6 марта 2024 года стало известно, в каких сферах больше всего женщин трудится в Казахстане.

