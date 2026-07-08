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Общество

Почти 5 тысяч вакансий и бесплатное обучение: как Карьерный центр Астаны помогает найти работу

Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 09:55 Фото: gov.kz
В Астане на электронной бирже труда сегодня доступны более 4,6 тысячи вакансий, а жители могут не только найти работу, но и бесплатно пройти обучение, получить помощь в составлении резюме или открыть собственное дело при поддержке государства, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день на электронной бирже труда Enbek.kz размещены 4663 актуальные вакансии от 2024 cтоличных работодателей.

По словам директора Карьерного центра районов Сарыарка и Байконыр Багилы Орымбетовой, база вакансий постоянно обновляется, что позволяет подобрать работу людям с разным уровнем образования и профессиональной подготовки.

"Сегодня наиболее востребованы специалисты в сферах здравоохранения, образования, строительства, торговли, транспорта и логистики. В медицинских организациях требуются санитары и медицинские работники с заработной платой до 300 тысяч тенге. В школах востребованы учителя, школьные психологи и логопеды с оплатой труда до 350 тысяч тенге. В торговле работодатели ищут продавцов-консультантов, менеджеров по продажам и кассиров, а в строительной отрасли – рабочих и инженерно-технических специалистов. В сфере транспорта и логистики сохраняется высокий спрос на водителей, экспедиторов и логистов с зарплатой от 250 до 500 тысяч тенге", – рассказала Багила Орымбетова.

По ее словам, чаще всего за помощью в трудоустройстве в Карьерный центр обращается молодежь, выпускники колледжей и вузов, многодетные родители, люди с инвалидностью, граждане предпенсионного возраста, получатели государственной социальной помощи, а также все те, кто находится в поиске работы.

При этом помощь Карьерного центра не ограничивается подбором вакансий.

"Мы консультируем соискателей, помогаем составить конкурентоспособное резюме, готовим к собеседованию, рассказываем о мерах государственной поддержки, направляем на обучение и содействуем трудоустройству, в том числе на субсидируемые рабочие места", – отметила директор.

Одним из наиболее востребованных механизмов поддержки молодых специалистов остается программа "Молодежная практика", позволяющая выпускникам получить первый профессиональный опыт.

"На молодежную практику могут быть направлены выпускники колледжей и вузов не старше 35 лет в течение пяти лет после окончания обучения. Продолжительность участия составляет до 12 месяцев, а этот период полностью засчитывается в трудовой стаж. Размер заработной платы – 30 МРП, или 129 750 тенге. В 2026 году одобрено 805 заявок от 457 работодателей на создание 1629 субсидируемых рабочих мест по программе. Уже направлены на молодежную практику 197 выпускников", – сообщила Багила Орымбетова.

Для тех, кто решил сменить профессию или повысить квалификацию, доступны программы краткосрочного профессионального обучения продолжительностью от одного до шести месяцев.

"Обучение организуется как в учебных центрах, так и непосредственно на рабочих местах по заявкам работодателей. Государство полностью оплачивает обучение, выплачивает стипендию в размере 43 574 тенге, а при обучении непосредственно на предприятии участники получают заработную плату, которая составляет 86 500 тенге. Кроме того, через портал Enbek.kz доступны онлайн-курсы, вакансии, меры господдержки, а также возможность дистанционно зарегистрироваться и подать заявку на участие в программах занятости. Сегодня в образовательный процесс внедряются и современные технологии, включая VR-тренажеры, позволяющие эффективнее осваивать рабочие профессии", – рассказала спикер.

Особое внимание уделяется поддержке социально уязвимых категорий населения.

По словам Багилы Орымбетовой, в 2026 году в Астане предусмотрено создание 4073 квотируемых рабочих мест на 492 предприятиях для людей с инвалидностью, граждан, состоящих на учете службы пробации, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, представители социально уязвимых категорий могут претендовать на безвозмездный государственный грант в размере до 400 МРП для реализации собственных бизнес-идей.

"Такая мера поддержки доступна получателям адресной социальной помощи, многодетным семьям, лицам с инвалидностью, родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, переселенцам, кандасам, получателям пособия по случаю потери кормильца и другим категориям граждан", – добавила спикер.

Несмотря на большое количество предложений, ряд вакансий продолжает оставаться открытым длительное время.

"Наиболее сложно работодателям найти специалистов в здравоохранении, образовании, строительстве, промышленности, транспорте и рабочих профессиях. Основные причины – дефицит квалифицированных кадров, несоответствие квалификации кандидатов требованиям работодателей, а также особенности условий труда", – пояснила руководитель Карьерного центра.

Большинство услуг сегодня можно получить дистанционно через портал Enbek.kz. Здесь соискатели могут зарегистрироваться, разместить резюме, искать вакансии, проходить онлайн-обучение, получать электронные услуги и подавать заявки на участие в государственных программах содействия занятости.

По итогам первого полугодия 2026 года мерами содействия занятости уже охвачены 10 255 жителей столицы. Из них 3243 человека трудоустроены на постоянные рабочие места, 2361 человек – на субсидируемые рабочие места, 1367 человек прошли онлайн-обучение на платформе skills.enbek.kz, 1371 человек обучился по проекту "Бастау Бизнес", а 1894 школьника получили услуги по профессиональной ориентации.

Всего в 2026 году планируется охватить мерами содействия занятости 26 577 безработных жителей Астаны, в том числе 12 767 молодых людей.

В Карьерном центре подчеркивают, что работа в сфере занятости сегодня связана не только с подбором вакансий, но и с социальной защитой граждан.

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Фото Бота Ибраева
Бота Ибраева
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