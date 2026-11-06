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Общество

FlyArystan сделал важное заявление о прямых рейсах в Дубай

ОАЭ, Дубай, ночь, вид, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 10:18 Фото: pixabay
Ведущий лоукостер Казахстана FlyArystan (дочерняя компания АО "Эйр Астана") возобновляет прямые рейсы по маршруту Актау – Дубай – Актау, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 6 ноября 2026 года, поделилась пресс-служба лоукостера.

"Первый рейс состоится 21 ноября 2026 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале FlyArystan в пятницу.

Отмечается, что оформлять визу для поездки в Дубай не нужно, так как гражданам Казахстана разрешен въезд в ОАЭ на срок до 30 дней.

Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев.

Также лоукостер предоставил расписание рейсов:

  • по вторникам рейс из Актау будет вылетать в 05:15 с прибытием в Дубай в 09:50. Обратный рейс отправляется из Дубая в 10:55 и прибывает в Актау в 17:25;
  • по субботам вылет из Актау запланирован на 07:20 с прибытием в Дубай в 11:55, а обратный рейс вылетает в 13:00 и прибывает в Актау в 19:30.

Время указано местное.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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