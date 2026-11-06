Нацбанк Казахстана принял важное решение по ипотеке и автокредитам

Национальный банк Казахстана (НБК) продлил действие исключений из требований по коэффициенту долговой нагрузки (КДН) для отдельных видов займов, сообщает Zakon.kz.

О важном решении сегодня, 6 ноября 2026 года, объявила пресс-служба монетарного регулятора:

"Национальный банк по итогам проведенного анализа и оценки текущей ситуации на рынке ипотечного кредитования и автокредитования принял решение продлить сроки действия исключений из требования по обязательному соблюдению коэффициента долговой нагрузки (КДН) при предоставлении займов в рамках системы жилищных строительных сбережений (ЖСС) и автокредитования".

В Нацбанке напомнили, что в настоящее время требования по обязательному соблюдению КДН при принятии решения о кредитовании предусматривают исключения по займам, выдаваемым в рамках:

1. Системы ЖСС.

2. Автокредитования на приобретение:

нового автотранспортного средства, не бывшего в эксплуатации и впервые регистрируемого в Казахстане и являющегося залоговым обеспечением по займу;

автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 50% от его стоимости;

автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации до 3 лет и являющегося залоговым обеспечением по займу, с первоначальным взносом не менее 30% от его стоимости.

Нацбанк принял решение о продлении действующих исключений:

для займов в рамках ЖСС – до 31 декабря 2029 года;

для автокредитов по вышеуказанным категориям – до 31 декабря 2027 года.

Соответствующие изменения будут внесены в постановление правления Национального банка от 25 августа 2025 года № 52 "Об установлении макропруденциальных нормативов и лимитов, их нормативных значений и методики расчетов".

Вместе с тем, как отмечается в заявлении, Нацбанк продолжит мониторинг ситуации на кредитном рынке в течение 2027 года.

"В случае нарастания системных рисков в отдельных сегментах кредитования Национальный банк оставляет за собой право введения дополнительных мер с учетом долговой нагрузки населения и других показателей финансовой устойчивости". Пресс-служба НБК

4 ноября 2026 года стало известно, что Нацбанк утвердил пруденциальные нормативы для платежных организаций первой категории.