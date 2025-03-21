В Алматы обсудили реализацию инициатив Национального курултая

Аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с экспертами, депутатами маслихата города Алматы, членами Общественного совета и Национального курултая при президенте РК, сообщает Zakon.kz.

Основной темой обсуждения стали меры по эффективной реализации ключевых инициатив, озвученных главой государства на IV заседании Национального курултая 14 марта 2025 года.

Как отметил Ерболат Досаев, выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Национальном курултае является всеобъемлющим, оно затрагивает все важнейшие сферы – от экономики и социальной политики до духовного развития казахстанского общества.

Фото: акимат Алматы

К 40-летию Независимости главой государства обозначены четыре стратегических направления, определяющих будущее страны: цифровизация и развитие искусственного интеллекта, энергетики и поддержка агропромышленного сектора, а также повышение качества человеческого капитала. Участники заседания обсудили, как эти приоритеты будут реализованы в Алматы.

Ерболат Досаев рассказал о системных решениях, которые предпринимаются в городе, в целях обеспечения устойчивого роста экономики и создания прочной основы для социальных преобразований, повышения качества жизни граждан и формирования современной инфраструктуры.

По его словам, Алматы является экономическим центром страны, формируя более 20% национальной экономики и обеспечивая четверть всех доходов Казахстана.

"Городу – золотой колыбели нашей независимости – уделяется особое внимание со стороны президента страны, которым поставлены масштабные задачи по становлению Алматы как передового мегаполиса", – отметил Ерболат Досаев.

Также в числе приоритетных вопросов, стоящих перед городским акиматом, – развитие IT-сектора и креативных индустрий, которые становятся двигателем новой экономики: более 52% объема всех IT-услуг страны приходится на Алматы.

В сфере социальной инфраструктуры акцент сделан на здравоохранение. В 2025 году финансирование отрасли увеличится на 26% до 70,5 млрд тенге. Планируется строительство 28 новых медицинских объектов, включая больницы, перинатальные центры и поликлиники. Также в мае 2025 года ожидается открытие Национального инфекционного научного центра – ведущей площадки для медицинских исследований в Центральной Азии.

Фото: акимат Алматы

На заседании общественного совета эксперты выразили поддержку ключевым инициативам, озвученным главой государства.

"Национальный курултай поставил перед страной амбициозные задачи в области науки и технологий. В этом контексте Алматы как крупнейший образовательный и научный центр Казахстана играет ключевую роль. Сегодня в городе сосредоточены более 50 вузов, ведущие исследовательские институты и лаборатории. Однако важно не только сохранять этот потенциал, но и создавать условия для интеграции науки с бизнесом, чтобы разработки наших ученых находили практическое применение в реальном секторе экономики. В этом направлении важным шагом является создание научно-исследовательских кластеров, которые позволят вывести науку Алматы на новый уровень", – сказал член Национального курултая, президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев.

В свою очередь директор Центра актуальных исследований "Альтернатива", член Национального курултая Андрей Чеботарев подчеркнул, что Национальный курултай – это не просто площадка для дискуссий, а инструмент политической модернизации Казахстана.

Фото: акимат Алматы

"Алматы как крупнейший мегаполис страны исторически является центром общественной активности и формирования гражданских инициатив. Сегодня перед нами стоит задача не только сохранить этот потенциал, но и создать эффективные механизмы взаимодействия общества и власти. Открытость государственного управления, расширение общественного контроля, повышение политической культуры – эти вопросы актуальны как на национальном уровне, так и для Алматы. В этом смысле город может стать модельной площадкой для внедрения новых демократических стандартов управления", – отметил Андрей Чеботарев.

Эксперты также затронули тему экологии, в том числе и проведение масштабной кампании "Алматы – наш общий дом", которая реализуется в рамках республиканской программы "Таза Казақстан".

"Президент обозначил защиту экологии как один из ключевых приоритетов, и Алматы уже движется в этом направлении. В рамках программы "Алматы – наш общий дом" за последние два года высажено более 400 тыс. деревьев, активно обновляется коммунальная инфраструктура – только в этом году модернизировано 60% парка мусоровозов. Кроме того, внедряется система раздельного сбора отходов, что является важным шагом в формировании экологически ответственного общества. Эти меры уже дают результат, и их системное продолжение поможет улучшить качество жизни в городе", – сказала председатель общественного совета Алматы, директор ОФ "Информационно-ресурсный центр" Алтынай Кобеева.

Фото: акимат Алматы

Подводя итоги, Ерболат Досаев подчеркнул, что для успешной реализации задач необходима активная совместная работа государственных структур, экспертного сообщества и гражданского общества.