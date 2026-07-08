Канатбек Жайсанбаев стал заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі

Канатбек Жайсанбаев назначен заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующий указ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня, 8 июля 2026 года.

"Назначить Жайсанбаева Канатбека Бахытовича заместителем Председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в официальной публикации пресс-службы Акорды.

Канатбек Жайсанбаев родился 8 февраля 1980 года в Кызылорде.

В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности юрист. Также получил специальность бакалавра экономики и бизнеса в 2012 году, окончив Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии.

С августа 2001 года работал главным специалистом администратора судов по Кызылординской области Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК.

В декабре 2001 года был назначен главным специалистом, в 2003 году – заведующим отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области.

В 2005-2007 годах работал начальником управления правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В 2007-2008 годах занимал должности юриста ТОО "Kazakh Integrated Services" и представительства ТОО "CNRG Capital" в Астане.

В 2008-2016 годах работал заместителем руководителя, руководителем аппарата акима Кызылординской области.

С октября 2016 года работает в Администрации президента Казахстана в должности государственного инспектора, заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы.

В апреле 2021 года был назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы.

9 декабря 2022 года указом главы государства назначен помощником президента РК – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

1 сентября 2023 года распоряжением главы государства назначен заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

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30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента Касым-Жомарт Токаев заявил о создании Қазақстан Халық Кеңесі. Қазақстан Халық Кеңесі объединит представителей маслихатов, общественных советов, экспертных площадок и организаций гражданского общества. Он возьмет на себя и функционал, который ранее находился в ведении Ассамблеи народа Казахстана.

По словам президента, Қазақстан Халық Кеңесі – это первая в истории Казахстана диалоговая платформа конституционного уровня, символ уникального многообразия страны.