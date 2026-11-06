Почему в Казахстане до сих пор не возобновили программу утилизации авто

Представитель АО "Жасыл Даму" Дархан Даутов на брифинге в СЦК 6 ноября 2026 года объяснил, что мешает возобновить программу утилизации старых автомобилей в Казахстане и какие нарушения выявили при ее прежней реализации, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, когда в Казахстане возобновят программу утилизации старых автомобилей и почему размер скидочных сертификатов настолько низкий, что полученной суммы не хватает даже на покупку качественного мопеда.

"С начала 2022 года АО "Жасыл Даму" было определено оператором РОП. Необходимо отметить, что с 2016 года услуги по организации сбора транспортировки, переработки и утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств и сельхозтехники осуществлял единственный контрагент в лице ТОО "Recycle Company". Однако в начале 2022 года в отношении отдельных бывших работников товарищества были начаты досудебные расследования, связанные с обоснованностью тарифов на услуги по организации сбора, транспортировки и переработки транспортных средств", – ответил спикер.

Дархан Даутов рассказал, что по результатам судебного рассмотрения вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу.

"Хотелось бы отметить, что в рамках уголовных дел имелись факты сдачи одного транспортного средства несколько раз под видом разных транспортных средств с приложением поддельных документов, а также была проблематика перекупщиков, где одно физическое лицо сдало более 1700 транспортных средств", – заявил он.

С его слов, на данный момент проводится большая работа, и, учитывая опыт прошлых лет, прорабатываются новые механизмы реализации программы, направленной на исключение посреднических и коррупционных схем.

"Основной подход предусматривает, чтобы непосредственным выгодополучателем данной программы являлись граждане, физические лица владельцы транспортных средств, передающие их на эксплуатацию. На данный момент правила существуют, они есть, но вместе с тем мы хотели бы отметить, что мы над этими правилами работаем, улучшаем, чтобы исключить любую коррупционную составляющую", – озвучил Даутов.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев сообщил о планах увеличить финансирование проектов по переработке отходов со 185 до 385 млрд тенге и продлить программу поддержки до 2030 года.