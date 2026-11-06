Более 20 тысяч квартир проверила полиция в Астане

Начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции (ДП) Астаны Марат Умирбаев 6 ноября 2026 года на брифинге в РСК рассказал об итогах республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасный дом", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в общей сложности за время проведения мероприятия проверено 20 тыс. квартир и более 2 тыс. частных домов.

"Сотрудниками выявлено 887 объектов арендного жилья, отработано более 1 тыс. проблемных адресов, проведено 400 встреч с населением, выявлено 586 заброшенных объектов, в государственные органы направлено 806 представлений и информаций", – перечислил Марат Умирбаев.

Полицейский отметил, что особое внимание уделялось профилактике бытовых и имущественных преступлений, проверке лиц, состоящих на профилактическом учете, ранее судимых и состоящих на учете службы пробации, выявлению неблагополучных семей, а также пресечению правонарушений в общественных местах.

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