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Общество

Более 20 тысяч квартир проверила полиция в Астане

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 15:47 Фото: Zakon.kz
Начальник Управления общественной безопасности Департамента полиции (ДП) Астаны Марат Умирбаев 6 ноября 2026 года на брифинге в РСК рассказал об итогах республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасный дом", передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в общей сложности за время проведения мероприятия проверено 20 тыс. квартир и более 2 тыс. частных домов.

"Сотрудниками выявлено 887 объектов арендного жилья, отработано более 1 тыс. проблемных адресов, проведено 400 встреч с населением, выявлено 586 заброшенных объектов, в государственные органы направлено 806 представлений и информаций", – перечислил Марат Умирбаев.

Полицейский отметил, что особое внимание уделялось профилактике бытовых и имущественных преступлений, проверке лиц, состоящих на профилактическом учете, ранее судимых и состоящих на учете службы пробации, выявлению неблагополучных семей, а также пресечению правонарушений в общественных местах.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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