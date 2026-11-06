#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
451.87
507.31
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
451.87
507.31
5.53
Общество

На переработку мусора в Казахстане планируют выделить еще 200 млрд тенге

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, отходы, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 13:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев на брифинге в СЦК сообщил о планах увеличить финансирование проектов по переработке отходов со 185 до 385 млрд тенге и продлить программу поддержки до 2030 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с 2024 года одобрено 67 проектов на общую сумму порядка 350 млрд тенге, из которых уже реализовано и введено в эксплуатацию 15 проектов.

"В рамках пятнадцати реализованных проектов приобретен 131 мусоровоз, введены 3 сортировочных объекта мощностью 290 тысяч тонн в год и 3 объекта по переработке шин и макулатуры мощностью 19,3 тысяч тонн в год. Создано более 500 рабочих мест. Реализация всех запланированных 67 проектов позволит приобрести 178 единиц спецтехники, увеличить мощности сортировки на 2,3 млн тонн в год, а переработку на 1,1 млн тонн в год", – озвучил Жомарт Алиев.

Он заявил, что программа поддержки вызвала широкий интерес со стороны субъектов бизнеса.

"Как вы видите, стоимость одобренных проектов практически в 2 раза превышает текущий объем финансирования. С учетом потребностей регионов в необходимости обновления парка мусоровозов, запуска новых сортировочных линий и перерабатывающих мощностей планируется увеличить общий объем финансирования проектов до 385 млрд тенге, продлить программу до 2030 года, а также разрешить государственным коммунальным предприятиям, работающим в районных и сельских населенных пунктах, участвовать в программе без собственного участия", – озвучил он.

По его словам, с 2031 года планируется применить револьверный подход финансирования, то есть возвращаемые средства будут направляться на финансирование новых проектов.

По словам вице-министра, на реализацию проектов по переработке отходов предусмотрено 185 млрд тенге за счет утилизационных платежей. Средства предоставляются через Фонд развития промышленности в виде льготных займов под 3% годовых на срок от 3 до 15 лет. Финансирование направлено на закупку мусоровозов, строительство мусоросортировочных комплексов и перерабатывающих предприятий.

23 октября 2026 года стало известно, что новую методику по разработке программ управления коммунальными отходами приняли в РК.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора
10:49, 21 января 2025
В Казахстане планируют увеличить мощности переработки мусора
Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора, сортировка отходов
12:33, 24 декабря 2025
Перерабатывать 1 млн тонн мусора планируют в Казахстане
Мусоросортировочный завод, мусор, отходы, сортировка мусора, сортировка отходов
10:16, 25 ноября 2025
19 проектов по сортировке мусора запустят в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Архивное фото Санжарали Бегалиева (в красном). Сегодня боксер бился в финале чемпионата Казахстана-2026.
14:01, Сегодня
Два чемпиона мира по боксу "зарубились" в финале первенства Казахстана: победил Бегалиев
Бокс
13:31, Сегодня
Фарух Тохтасынов победил Елнура Суюнбая в поединке за "золото" чемпионата Казахстана
Виктория Графеева
13:16, Сегодня
Нокдаун в финале первенства Казахстана: Графеева в зрелищном стиле одолела Турсынбек
Адильбек Кожахан слушает указания тренера в перерыве боя
13:01, Сегодня
Адильбек Кожахан сотворил две сенсации и стал чемпионом Казахстана по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: