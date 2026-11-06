На переработку мусора в Казахстане планируют выделить еще 200 млрд тенге

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев на брифинге в СЦК сообщил о планах увеличить финансирование проектов по переработке отходов со 185 до 385 млрд тенге и продлить программу поддержки до 2030 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с 2024 года одобрено 67 проектов на общую сумму порядка 350 млрд тенге, из которых уже реализовано и введено в эксплуатацию 15 проектов.

"В рамках пятнадцати реализованных проектов приобретен 131 мусоровоз, введены 3 сортировочных объекта мощностью 290 тысяч тонн в год и 3 объекта по переработке шин и макулатуры мощностью 19,3 тысяч тонн в год. Создано более 500 рабочих мест. Реализация всех запланированных 67 проектов позволит приобрести 178 единиц спецтехники, увеличить мощности сортировки на 2,3 млн тонн в год, а переработку на 1,1 млн тонн в год", – озвучил Жомарт Алиев.

Он заявил, что программа поддержки вызвала широкий интерес со стороны субъектов бизнеса.

"Как вы видите, стоимость одобренных проектов практически в 2 раза превышает текущий объем финансирования. С учетом потребностей регионов в необходимости обновления парка мусоровозов, запуска новых сортировочных линий и перерабатывающих мощностей планируется увеличить общий объем финансирования проектов до 385 млрд тенге, продлить программу до 2030 года, а также разрешить государственным коммунальным предприятиям, работающим в районных и сельских населенных пунктах, участвовать в программе без собственного участия", – озвучил он.

По его словам, с 2031 года планируется применить револьверный подход финансирования, то есть возвращаемые средства будут направляться на финансирование новых проектов.

По словам вице-министра, на реализацию проектов по переработке отходов предусмотрено 185 млрд тенге за счет утилизационных платежей. Средства предоставляются через Фонд развития промышленности в виде льготных займов под 3% годовых на срок от 3 до 15 лет. Финансирование направлено на закупку мусоровозов, строительство мусоросортировочных комплексов и перерабатывающих предприятий.

23 октября 2026 года стало известно, что новую методику по разработке программ управления коммунальными отходами приняли в РК.