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Общество

В ВКО стартовал республиканский семинар о женщинах в предпринимательстве

аким ВКО Нурымбет Сактаганов, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 15:02 Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Усть-Каменогорске прошел республиканский семинар "Новые экономические возможности: женщины, предпринимательство, технологии", сообщает prosud.kz.

Представители госорганов, предпринимательницы и участницы общественных инициатив обсуждают доступ к финансированию, цифровые инструменты и трудоустройство женщин старше 50 лет.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов рассказал о перспективах женского предпринимательства в регионе и работе школы женского лидерства. По его словам, в Казахстане более миллиона женщин возглавляют субъекты малого и среднего бизнеса. Это 48% от общего числа руководителей МСБ.

"За этими цифрами, естественно, тысячи успешных проектов, новые рабочие места, развитие регионов и весомый вклад в экономику нашей страны", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Он отметил, что новые бизнес-инициативы в ВКО могут развиваться благодаря промышленному и сельскохозяйственному потенциалу региона, туризму и растущему сектору МСБ. Среди перспективных направлений для женщин – переработка сельхозпродукции, ремесленничество, производство национальных продуктов и сфера услуг.

Электронная торговля и цифровые платформы позволяют находить покупателей за пределами своего города или села. Особенно важно сделать эти инструменты доступными для предпринимательниц из сельской местности.

бизнес, ВКО, предпринимательницы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 15:02

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По данным заместителя директора Департамента господдержки и защиты предпринимательства Министерства национальной экономики Динары Таженовой, доля женщин в МСБ выросла с 38,4% в 2011 году до 48,1% в 2025-м. Предпринимательницы обеспечивают почти 1,5 млн рабочих мест – это 34% от общего числа рабочих мест в секторе МСБ Казахстана.

Представительница ВКО, эксперт Союза машиностроителей Казахстана Зоя Новолодская говорила о практической стороне управления бизнесом: распределении средств, формировании команды и выборе направлений развития.

– Значит, вопрос "может ли женщина решать", закрыт. Открыт другой: как мы решаем? – отметила она.

В качестве совета для переговоров с банками и партнерами Зоя Новолодская предложила не ограничиваться обсуждением рисков, а также показывать перспективы роста и подкреплять планы конкретными расчетами.

Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что женщины ВКО руководят предприятиями и организациями, развивают собственное дело, работают в образовании, медицине, социальной сфере и на производстве, участвуют в жизни сельских населенных пунктов.

"Наша задача – сделать так, чтобы этот потенциал раскрывался еще шире, а у женщин было больше возможностей для профессионального роста, предпринимательской инициативы и участия в принятии решений", – сказал аким области.

Он также рассказал об образовательных мероприятиях, встречах с успешными предпринимательницами и развитии школы женского лидерства. Такие площадки помогают участницам получать новые знания, находить наставников и воплощать собственные инициативы.

Отдельной темой первой дискуссионной панели, посвященной искусственному интеллекту и цифровизации, стала занятость женщин старше 50 лет. Общественный деятель Тогжан Кожалы привела историю 52-летней женщины, которая 28 лет проработала экономистом на производстве. После переезда она ищет работу и готова переучиваться, однако сталкивается с отказами из-за возраста.

Женщине советуют учиться – и закрывают доступ к обучению. Говорят работать – и отказывают из-за возраста. Как ей выйти из этого круга? – задала вопрос Тогжан Кожалы.

По словам спикера, похожие истории появились и в комментариях под ее публикацией в социальных сетях. Такие свидетельства помогают увидеть существующие барьеры, хотя каждый конкретный случай требует проверки. Согласно данным, приведенным в докладе, на начало 2025 года в Казахстане проживало около 2,8 млн женщин в возрасте 50 лет и старше.

бизнесмены, предпринимательницы, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 15:02

Фото: пресс-служба акимата ВКО

На второй панели "Право на труд: новая конституционная формула" участники обсудили современные форматы занятости. Представители Министерства труда и социальной защиты населения рассказали о развитии цифровой службы занятости и переводе в онлайн услуг, для получения которых раньше требовалось лично посещать центры занятости.

Третья панель посвящена образованию, лидерству и экономическим возможностям женщин в регионах. В программе – доступ к STEM-образованию, роль Oskemen Hub в развитии женского IT-предпринимательства и цифровизация здравоохранения. О новых профессиональных возможностях для женщин в медицине расскажет главный врач областного многопрофильного центра онкологии и хирургии, член Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме ВКО Гульмира Сагидуллина.

Также запланирован практикум для работодателей по управлению правовыми рисками в сфере труда. Его проведет член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, ассоциированный профессор MNU, международный эксперт по правовым вопросам Муслим Хасенов.

О цифровизации образования и профессиональном развитии женщин расскажет ректор ВКУ имени С. Аманжолова Гульжан Жарасова.

Итоги семинара подведут с участием депутата Курултая Лауры Карабасовой. Завершится мероприятие принятием резолюции, направленной на расширение экономических возможностей женщин в условиях цифровизации.

На мероприятии выступил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. В своей речи он остановился на роли женщин в обществе и экономике, а также на вопросах поддержки их профессионального развития.

В ходе семинара обсуждались вопросы гендерного равенства, развития женского предпринимательства, освоения новых технологий и эффективного использования возможностей искусственного интеллекта.

Кроме того, рассматривались возможности искусственного интеллекта для повышения профессионального потенциала женщин, реализации новых проектов, развития предпринимательства и увеличения производительности труда.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана в этом году подчеркнул значимость образования, науки и передовых инноваций для развития страны. Президент также отметил необходимость создания условий, позволяющих каждому гражданину развиваться и реализовывать свои способности.

В этой связи особую актуальность приобретает создание возможностей для повышения уровня образования женщин, освоения новых навыков, адаптации к технологическим изменениям и активного участия в экономических процессах. Это не только способствует раскрытию профессионального потенциала женщин, но и становится важным фактором экономического развития региона.

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Айсулу Омарова
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