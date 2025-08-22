Трагедия произошла на железной дороге в ВКО

Две женщины попали под поезд на перегоне между Усть-Каменогорском и Риддером, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, около 10:00 на перегоне Коршунова – Оскемен-1 проезжал пассажирский поезд российских железных дорог. Машинист увидел женщин на путях и попытался затормозить. Но не успел.

По факту нарушения правил безопасности движения линейная полиция завела уголовное дело.

Известно, что через перегон часто ходят местные жители. Ранее они уже жаловались на небезопасность этого отрезка путей.

"В результате происшествия одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, другая доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Компания призывает граждан соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей и быть предельно внимательными и осторожными". Замдиректора дирекции магистральной сети АО "НК "Қазақстан темір жолы" Елболсын Адекенов

