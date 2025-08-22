#АЭС в Казахстане
Происшествия

Трагедия произошла на железной дороге в ВКО

трагедия произошла на железной дороге в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 22:38 Фото: pixabay
Две женщины попали под поезд на перегоне между Усть-Каменогорском и Риддером, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, около 10:00 на перегоне Коршунова – Оскемен-1 проезжал пассажирский поезд российских железных дорог. Машинист увидел женщин на путях и попытался затормозить. Но не успел.

По факту нарушения правил безопасности движения линейная полиция завела уголовное дело.

Известно, что через перегон часто ходят местные жители. Ранее они уже жаловались на небезопасность этого отрезка путей.

"В результате происшествия одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, другая доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Компания призывает граждан соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей и быть предельно внимательными и осторожными". Замдиректора дирекции магистральной сети АО "НК "Қазақстан темір жолы" Елболсын Адекенов

Ранее сообщалось, что грузовой поезд протаранил внедорожник на переезде в Алматинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
