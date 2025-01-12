Участок трассы республиканского значения закрыли в ВКО из-за спуска лавин

В "КазАвтоЖоле" предупредили об ограничении движения на участке дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" в Восточно- Казахстанской области, сообщает Zakon.kz

Речь идет о дороге на 46-66 км участка село Северное – Серебрянск. Здесь с 09:00 12 января 2025 года будут производить профилактические спуски снежных лавин.

"Ограничение вводится для всех видов транспорта. Ориентировочное время открытия участка дороги – 15:00 12 января 2025 года", – сообщили в "КазАвтоЖоле".

Водителям напоминают, что получить актуальную информацию о состоянии дорог и ограничении движения они могут в колл-центре 1403, который работает в круглосуточном режиме.

Ранее в РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 12 января 2025 года.