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Общество

Участок трассы республиканского значения закрыли в ВКО из-за спуска лавин

Горы, горная местность, снег, мороз, выпавший снег, выпал снег, снег в горах, снежные горы, снежные вершины, лавина, лавиноопасные районы, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 09:15 Фото: pixabay
В "КазАвтоЖоле" предупредили об ограничении движения на участке дороги республиканского значения "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" в Восточно- Казахстанской области, сообщает Zakon.kz

Речь идет о дороге на 46-66 км участка село Северное – Серебрянск. Здесь с 09:00 12 января 2025 года будут производить профилактические спуски снежных лавин.

"Ограничение вводится для всех видов транспорта. Ориентировочное время открытия участка дороги – 15:00 12 января 2025 года", – сообщили в "КазАвтоЖоле".

Водителям напоминают, что получить актуальную информацию о состоянии дорог и ограничении движения они могут в колл-центре 1403, который работает в круглосуточном режиме.

Ранее в РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 12 января 2025 года.

Андрей Дюсупов
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