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Общество

Циклон вместо аномалии: в "Казгидромете" пояснили скачок температуры до +27°C в ноябре

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний парк, парк осенью, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:46 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 7 по 8 ноября 2026 года на юге Казахстана ожидается почти летнее тепло: столбики термометров поднимутся до +27°C. В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали, можно ли считать такую погоду климатической аномалией, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу метеорологов, тепло будет и на востоке страны. Там ожидается до +17°C.

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В Казахстан возвращается тепло до +27°C

В пресс-службе РГП "Казгидромет" заявили, что такие показатели не являются климатической аномалией. По их данным, повышение температуры связано с приближением южного циклона.

Также отмечено, что температура никак не повлияет на предстоящую зиму.

"К концу недели уже ожидается понижение температуры".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Стоит отметить, что жарко будет и в соседнем Узбекистане. 6-8 ноября 2026 года температура воздуха в ряде регионов страны поднимется до +30°C.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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