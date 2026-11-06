Циклон вместо аномалии: в "Казгидромете" пояснили скачок температуры до +27°C в ноябре

С 7 по 8 ноября 2026 года на юге Казахстана ожидается почти летнее тепло: столбики термометров поднимутся до +27°C. В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали, можно ли считать такую погоду климатической аномалией, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу метеорологов, тепло будет и на востоке страны. Там ожидается до +17°C.

Материал по теме В Казахстан возвращается тепло до +27°C

В пресс-службе РГП "Казгидромет" заявили, что такие показатели не являются климатической аномалией. По их данным, повышение температуры связано с приближением южного циклона.

Также отмечено, что температура никак не повлияет на предстоящую зиму.

"К концу недели уже ожидается понижение температуры". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Стоит отметить, что жарко будет и в соседнем Узбекистане. 6-8 ноября 2026 года температура воздуха в ряде регионов страны поднимется до +30°C.