Циклон вместо аномалии: в "Казгидромете" пояснили скачок температуры до +27°C в ноябре
Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 7 по 8 ноября 2026 года на юге Казахстана ожидается почти летнее тепло: столбики термометров поднимутся до +27°C. В пресс-службе РГП "Казгидромет" рассказали, можно ли считать такую погоду климатической аномалией, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу метеорологов, тепло будет и на востоке страны. Там ожидается до +17°C.
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В пресс-службе РГП "Казгидромет" заявили, что такие показатели не являются климатической аномалией. По их данным, повышение температуры связано с приближением южного циклона.
Также отмечено, что температура никак не повлияет на предстоящую зиму.
"К концу недели уже ожидается понижение температуры".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
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Стоит отметить, что жарко будет и в соседнем Узбекистане. 6-8 ноября 2026 года температура воздуха в ряде регионов страны поднимется до +30°C.
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