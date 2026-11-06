Дожди и ночные заморозки до -5°С накроют Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – обновленный прогноз погоды

Фото: pixabay

В предстоящие выходные Астану накроют дожди и ночные заморозки до -5°С. В Алматы будет без осадков и тепло до +22°С. В Шымкенте тоже будет дождливо, но тепло аж до +26°С. Об этом говорится в прогнозе погоды на 7, 8 и 9 ноября 2026 года, который Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 7 ноября: переменная облачность, ночью и в первой половине дня дожди . Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +7...+9°С.

переменная облачность, ночью и в первой половине дня . Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +7...+9°С. 8 ноября: переменная облачность, в конце дня дожди . Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С , днем +7...+9°С.

переменная облачность, в конце дня . Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха , днем +7...+9°С. 9 ноября: переменная облачность, временами дожди. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +9...+11°С. Прогноз погоды по Алматы 7 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +16...+18°С.

переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +16...+18°С. 8 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С. 9 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С. Прогноз погоды по Шымкенту 7 ноября: переменная облачность, утром и днем дожди . Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +21...+23°С.

переменная облачность, утром и днем . Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +21...+23°С. 8 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +24...+26°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +24...+26°С. 9 ноября: переменная облачность, утром и днем временами дожди. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +18...+20°С. Материал по теме Теплее, чем обычно, но с морозами до -18°С и сильными снегопадами: "Казгидромет" дал прогноз на ноябрь-2026 Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан возвращается тепло до +27°C. Подробнее о погоде на 7, 8 и 9 ноября 2026 года – здесь.

Поделитесь новостью