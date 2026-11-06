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Общество

Дожди и ночные заморозки до -5°С накроют Астану, а что ждет Алматы и Шымкент – обновленный прогноз погоды

ветка, снег, капли, Астана, Алматы, Шымкент, погода, прогноз, Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:12 Фото: pixabay
В предстоящие выходные Астану накроют дожди и ночные заморозки до -5°С. В Алматы будет без осадков и тепло до +22°С. В Шымкенте тоже будет дождливо, но тепло аж до +26°С. Об этом говорится в прогнозе погоды на 7, 8 и 9 ноября 2026 года, который Zakon.kz предоставили в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 7 ноября: переменная облачность, ночью и в первой половине дня дожди. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +7...+9°С.
  • 8 ноября: переменная облачность, в конце дня дожди. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +7...+9°С.
  • 9 ноября: переменная облачность, временами дожди. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +9...+11°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 7 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +16...+18°С.
  • 8 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +18...+20°С.
  • 9 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +20...+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 7 ноября: переменная облачность, утром и днем дожди. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +21...+23°С.
  • 8 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +24...+26°С.
  • 9 ноября: переменная облачность, утром и днем временами дожди. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +18...+20°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:12
Теплее, чем обычно, но с морозами до -18°С и сильными снегопадами: "Казгидромет" дал прогноз на ноябрь-2026

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан возвращается тепло до +27°C. Подробнее о погоде на 7, 8 и 9 ноября 2026 года – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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