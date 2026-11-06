Пробивка Саина до БАКАД: участок улицы Центральная снова перекроют в Алматы

В Алматы в связи с ремонтом на несколько ночей перекроют участок улицы Центральная. Об этом сегодня, 6 ноября 2026 года, объявили в пресс-службе акимата мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Ранее участок данной улицы уже перекрывали на пять ночей – с 23:00 до 06:00 с 29 октября по 3 ноября.

"В рамках пробивки улицы Саина до БАКАД вводятся временные ограничения движения на участке улицы Центральная в Алатауском районе. Так, с 23:00 до 06:00 с 7 по 12 ноября движение будет перекрыто на участке от улицы Аруана до улицы Саина", – проинформировали в пресс-службе акимата Алматы в пятницу.

Жителей и гостей Алматы заверили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

А водителей попросили заранее планировать свой маршрут.

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Также в Алматы на время перекрывали участок ул. Брусиловского, которая соединяет два крупных проспекта города: Абая и Райымбека. Причина – ремонт.