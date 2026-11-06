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Общество

Более 200 млн тенге штрафов выписали за экологические нарушения в СКО

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 18:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Превышение норм выбросов оксида углерода обнаружили экологи на одном из предприятий Петропавловска. С начала года специалисты также выявили 140 нарушений природоохранного законодательства в Северо-Казахстанской области. Общая сумма штрафов превысила 209 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

С начала 2026 года Департамент экологии региона провел 55 проверок. Чаще всего нарушения касались неправильного обращения с отходами и отсутствия экологических разрешений, передает Qazaqstan Media.

По итогам проверок департамент назначил 45 штрафов на сумму более 19,3 млн тенге. Еще 11 взысканий на 189,6 млн тенге вынесли суды. Экологи проверили промышленные выбросы трех предприятий Петропавловска: ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", ТОО "Северный поток-СК" и ТОО "Кирпич-СК".

"По результатам замеров обнаружено превышение установленных нормативов допустимых выбросов по оксиду углерода (CO) у ТОО "Северный поток-СК". За допущенное нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности", – сообщили в Департаменте экологии СКО.

Также специалисты исследовали воздух возле шести предприятий города. Пробы проверяли на содержание оксидов азота, угарного газа, диоксида серы, пыли и сероводорода.

По данным Департамента экологии, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на обследованных территориях не обнаружили.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана выпустили полезную памятку, где говорилось о народном, но опасном мифе.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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