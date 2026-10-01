Экологи Казахстана разрушили народный, но опасный миф

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Каждую весну вместе с сухой травой в разных регионах вспыхивают степи и поля. При этом до сих пор можно услышать мнение: пал якобы помогает природе "очиститься" и дает новой траве лучше расти, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана сегодня, 1 октября 2026 года, выпустили полезную памятку и назвали распространенное мнение мифом. На самом деле огонь наносит экосистеме серьезный ущерб. Почва теряет полезные вещества. При пожаре уничтожаются органические вещества и микроорганизмы, которые участвуют в формировании плодородного слоя.

Животные не успевают спастись. От огня страдают насекомые, мелкие животные, птицы и их потомство, которое может находиться в траве.

Экосистема нарушается. Палы (выжигание сухой травы) повреждают растения и могут снижать биоразнообразие, нарушая естественный баланс территории.

Дым загрязняет воздух. При горении сухой растительности в атмосферу попадают дым и вредные частицы.

Небольшой пал может превратиться в большой пожар. Огонь способен быстро перекинуться на лес, степь, поля и подойти к населенным пунктам. "Поэтому сжигание сухой травы – это не способ "обновить" природу, а дополнительная нагрузка на нее". Пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК 28 сентября в Минэкологии также поведали о том, правда ли, что мусор в лесу разлагается быстрее. А синоптики РГП "Казгидромет" разобрали семь популярных утверждений о погоде и природных явлениях и рассказали, где правда, а где всего лишь миф.

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