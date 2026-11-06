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Общество

Заморозки до -3°С, гололед и осадки: штормовое предупреждение объявлено по Казахстану

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 20:53 Фото: Zakon.kz
В ряде регионов Казахстана на 7 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ночью и утром на западе, юге и в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе и востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ночью и утром ожидается туман, сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью и утром ожидается туман, ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области на северо-западе и севере ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге и в центре области ожидается туман. На востоке и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром туман, гололед. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке и юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром туман, гололед, ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается ветер южный, ночью на западе, севере и юге области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью на юго-востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на юге и востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области утром и днем в центре ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, днем на западе и в центре области порывы 15-20 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре – чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на востоке и юге ожидаются осадки (дождь, снег), на севере – небольшие осадки. Ночью на севере, востоке и юге области ожидается гололед, ночью и утром на западе, севере и юге – туман. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, ночью и утром туман, ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере и западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, ночью на севере и в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере и в центре порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, на севере, юге и в центре области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области на севере и востоке ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, ночью и утром на западе, севере и востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается туман.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке и в центре ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области на востоке и в центре ожидается туман. Ночью на западе и севере области заморозки -3°С. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере – высокая пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью в центре области ожидаются заморозки -3°С. На юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке – чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -1...-3°С, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юго-западе и в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на юге и востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Казахстан возвращается тепло до +27°C. Подробнее о погоде на 7, 8 и 9 ноября 2026 года – здесь.

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Канат Болысбек
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