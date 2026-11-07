Пять признаков финпирамиды: в прокуратуре Мангистау рассказали, как сохранить деньги

Финансовые пирамиды заманивают казахстанцев обещаниями высокой прибыли и участием в международных проектах. Один из примеров – Sax Invest, организаторов которой осудили в Мангистау. В прокуратуре объяснили, как мошенники вовлекают людей в такие схемы и как их распознать, передает Zakon.kz.

В схему финансовой пирамиды Sax Invest были вовлечены не только жители Мангистау. Пострадавших было более тысячи человек – это жители Астаны, Актобе и Уральска. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.

"Организаторы представляли проект как инвестиционный фонд, где людям предлагали вкладывать деньги в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы. Одним из аргументов в пользу надежности проекта называлось участие в международной программе по добыче алмазов в странах Африки. Однако в ходе расследования выяснилось, что значительная часть денег поступала не на счета компании, а на личные счета организаторов. Часть средств они тратили на азартные игры, покупку недвижимости, строительство частного дома и другие личные нужды", – рассказывает Ануарбек Женгисбаев, прокурор управления прокуратуры Мангистауской области.

Приговор восьми участникам преступной группы вынесли в Актау летом 2026 года. Их осудили на разные сроки – от 6 до 7 лет. Недвижимость и цифровые активы конфисковали в доход государства, а арест на некоторое имущество сохранили для обеспечения гражданских исков.

"Представьте, люди копят деньги на недвижимость, на учебу детей, у них есть планы на будущее, и конечно, они хотят получить какой-то дополнительный доход. Поэтому и попадаются на удочку мошенников, вступают в сомнительные проекты, вкладывают деньги, приводят в эти проекты своих друзей и родственников, а потом остаются без ничего. Организаторы этих схем никогда не скажут прямо: "Мы собираем деньги и не вернем их". Наоборот, они создают впечатление серьезного бизнеса, делают красивые презентации, заманивают обещаниями международного партнерства и историями о первых успешных вкладчиках", – отмечает Ануарбек Женгисбаев.

Один из самых распространенных приемов – это обещание высокой прибыли за короткий срок. Человеку предлагают вложить деньги и практически ничего не делать: доход якобы будет поступать автоматически. Еще один тревожный сигнал – бонусы за привлечение новых участников. В таких проектах человеку предлагают не просто инвестировать, а привести знакомых, родственников или коллег. Чем больше людей он привлечет, тем выше обещанный доход. При этом за красивой рекламой нет понятного ответа на главный вопрос: откуда именно берутся деньги для выплат?

"В настоящем инвестиционном бизнесе доход связан с реальной экономической деятельностью и всегда сопряжен с рисками. В финансовой пирамиде выплаты прежним участникам осуществляются за счет взносов тех, кто пришел позже. Пока поток новых денег не прекращается, схема может выглядеть успешной. Но когда приток вкладчиков замедляется, выплаты останавливаются, а большинство участников остается без своих средств", – добавляет прокурор.

В прокуратуре Мангистауской области выделяют пять пунктов, на которые нужно обязательно обратить внимание, прежде чем вкладывать свои кровные. При этом не нужно быть финансовым аналитиком, чтобы заметить признаки сомнительного проекта.

"Первый вопрос, который стоит задать себе: есть ли у компании лицензия? Нужно проверить, зарегистрирована ли организация официально и имеет ли она право заниматься заявленной финансовой деятельностью. Информацию нужно искать на государственных ресурсах, а не только на сайте самой компании. Второй вопрос – откуда берется прибыль? Если вам обещают доход, попросите объяснить, за счет чего он формируется. Какие активы покупает компания? Как работает бизнес? Кто ее партнеры? Если вместо конкретных ответов вы слышите общие фразы о международных инвестициях, уникальной технологии или какой-то секретной стратегии, стоит насторожиться", – говорит Ануарбек Женгисбаев.

Следующий пункт – куда вкладчикам предлагают переводить деньги? Перевод на личную банковскую карту или счет физического лица вместо официального счета компании – это повод отказаться от сделки. Кроме того, нужно внимательно прочитать договор и не ограничиваться рекламными обещаниями и словами менеджера. В договоре стоит обратить внимание на условия возврата денег, возможные комиссии и риски. Если документ непонятен, лучше обратиться за консультацией к специалисту.

"Если основной источник дохода – это взносы людей, которых вы пригласили, или построение многоуровневой сети участников, это может указывать на признаки финансовой пирамиды. Особенно опасны обещания вроде "гарантированная прибыль без риска", "удвоение денег за месяц" или "последний шанс войти в проект". Надо всегда помнить, что в инвестициях не бывает гарантированного высокого дохода без риска". Ануарбек Женгисбаев, прокурор управления прокуратуры Мангистауской области

Прокурор также рассказал, что делать, если вы уже вложили деньги. Прежде всего, не стоит перечислять дополнительные средства, даже если вам объясняют, что для вывода денег необходимо оплатить комиссию, налог или очередной взнос. Не спешите выполнять эти требования.

Если деньги уже переведены, то действовать нужно как можно быстрее: связаться с банком и выяснить, можно ли остановить или оспорить операцию, обязательно сохранить переписку с представителями проекта, платежные документы, договоры, рекламные материалы и другие доказательства.

"Также необходимо обратиться в правоохранительные органы или территориальный департамент экономических расследований. Кроме того, ни в коем случае не соглашайтесь на дополнительные переводы под обещание вернуть вложенные средства". Ануарбек Женгисбаев, прокурор управления прокуратуры Мангистауской области

Финансовые пирамиды могут маскироваться под самые разные проекты – от инвестиционных фондов до международных бизнес-инициатив. Поэтому важно не только выявлять уже действующие схемы, но и предупреждать людей до того, как они потеряют свои сбережения.

"Особенно важно не принимать финансовые решения под влиянием эмоций. Желание быстро заработать понятно, но обещания легких денег часто оказываются ловушкой", – резюмирует прокурор.

Прежде чем вложить деньги, остановитесь и проверьте информацию. Не доверяйте красивой рекламе, рекомендациям знакомых или обещаниям высокой прибыли. Иногда несколько минут проверки могут уберечь от потери накоплений.