Казахстанцев призвали не становиться дропперами ради "легких денег"
Полиция ВКО опубликовала видео с предупреждением о дропперах – людях, которых мошенники вовлекают в незаконные финансовые операции под предлогом "легкого заработка".
Дропперы – это люди, которые за вознаграждение передают мошенникам свои банковские карты, счета или доступ к мобильному банкингу. Через них злоумышленники переводят и обналичивают деньги, полученные преступным путем.
В полиции отмечают, что обещания "легкого заработка" могут привести к серьезным правовым последствиям, поскольку владелец счета становится участником незаконной финансовой схемы.
Казахстанцев призывают никому не передавать банковские карты, реквизиты счетов, коды подтверждения и доступ к банковским приложениям.
Ранее казахстанцев предупредили о многоходовой схеме мошенников.