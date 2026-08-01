Казахстанцев призвали не становиться дропперами ради "легких денег"

Полиция предупредила казахстанцев о мошеннической схеме, в которой людей вовлекают в незаконные финансовые операции в качестве дропперов, сообщает Zakon.kz.

Полиция ВКО опубликовала видео с предупреждением о дропперах – людях, которых мошенники вовлекают в незаконные финансовые операции под предлогом "легкого заработка".

Дропперы – это люди, которые за вознаграждение передают мошенникам свои банковские карты, счета или доступ к мобильному банкингу. Через них злоумышленники переводят и обналичивают деньги, полученные преступным путем.

В полиции отмечают, что обещания "легкого заработка" могут привести к серьезным правовым последствиям, поскольку владелец счета становится участником незаконной финансовой схемы.

Казахстанцев призывают никому не передавать банковские карты, реквизиты счетов, коды подтверждения и доступ к банковским приложениям.

Ранее казахстанцев предупредили о многоходовой схеме мошенников.