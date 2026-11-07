Работа, которую не видно: почему повышение зарплат участковым медикам важно каждому пациенту

Повышение оплаты труда участковых врачей и медсестер – это не только вопрос доходов медработников. От устойчивости первичного звена зависит, насколько вовремя человек получит помощь и удастся ли предупредить заболевание, сообщает Zakon.kz.

В своем Послании народу Казахстана 28 октября 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу расширить полномочия врачей общей практики и повысить уровень оплаты их труда.

Своим взглядом на поручение главы государства делится директор столичной поликлиники №4 Серик Шаймерденов.

"О работе поликлиники судят по тому, что видно: удалось ли записаться к врачу, сколько занял прием, как быстро выдали направление. Но большая часть труда участковой службы остается за пределами этого контакта. Это наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, профилактика, разъяснения, связь с семьями. И часто лучший результат такой работы – ситуация, когда экстренная помощь человеку не понадобилась. Поэтому поручение президента, прозвучавшее в Послании 28 октября 2026 года, я воспринимаю как решение для всей системы здравоохранения. Глава государства обозначил необходимость "расширить полномочия врачей общей практики и поэтапно увеличивать объем финансирования" первичной помощи. С 1 января 2027 года предусмотрено повышение заработной платы специалистов участковой службы до 40% в зависимости от непрерывного стажа. Это затронет более 77 тысяч медработников". Серик Шаймерденов, директор поликлиники №4 Астаны

По его словам, здесь важно, что речь не только о врачах, но и о медицинских сестрах. Медсестра не просто помогает вести прием. Она напоминает о профилактических обследованиях и вакцинации, поддерживает контакт с пациентами, участвует в наблюдении за теми, кому требуется регулярное внимание. Это ответственная часть общей работы.

Во-вторых, значение имеет стаж. Опыт в поликлинике накапливается годами: специалист учится не только выполнять процедуры, но и разговаривать с людьми разного возраста, замечать изменения их состояния, объяснять необходимость лечения понятным языком. Такой опыт трудно измерить количеством приемов, но его потеря дорого обходится системе.

"Министерство здравоохранения сообщило о планах установить дифференцированные доплаты с учетом непрерывной работы и психоэмоциональной нагрузки. Я считаю такой подход обоснованным: работа на участке требует концентрации и способности сохранять спокойствие даже в сложной ситуации. При этом условия начисления должны быть прозрачными и понятными каждому сотруднику". Серик Шаймерденов, директор поликлиники №4 Астаны

По его мнению, сильное первичное звено – это разумная организация приема, возможность повышать квалификацию, четкое распределение обязанностей и уважение к персоналу. Молодой специалист должен видеть перспективу роста, а опытный – чувствовать, что его знания ценят.

"Как руководитель поликлиники я оцениваю эту меру прежде всего через интересы пациентов. Если мы хотим, чтобы люди вовремя проходили обследования и не оставались один на один с хроническим заболеванием, необходимо создавать устойчивые условия для тех, кто сопровождает их годами". Серик Шаймерденов, директор поликлиники №4 Астаны

Он отметил, что поддержка участковых врачей и медсестер – это вложение в доступность и непрерывность медицинской помощи. А ее качество начинается со специалиста, у которого есть силы, время и уверенность в завтрашнем дне, чтобы внимательно отнестись к каждому пациенту.