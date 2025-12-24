В Минздраве сообщили хорошие новости о повышении зарплат медикам

Фото: Zakon.kz

В 2026 году планируется повышение заработных плат некоторых категорий медработников. Об этом сегодня, 24 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе Минздрава, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве напомнили о недавнем поручении президента. "С 2026 года будет дополнительно повышена заработная плата работников инфекционных служб и скорой медицинской помощи, а также ужесточена ответственность за применение насилия в отношении медиков", – сообщили в пресс-службе Минздрава. Отмечается, что совместно с МВД разработан План действий, в соответствии с которым в медицинских организациях установлены 152 полицейских поста. "Также решается вопрос по оснащению более 2,1 тыс. фельдшеров скорой помощи видеожетонами и по внедрению в медицинских организациях систем видеонаблюдения с ИИ-аналитикой и установке тревожных кнопок в 626 приемных отделениях", – пояснили в Минздраве. Ранее вице-министр здравоохранения Алия Рустемова рассказала, как долго потерявшие работу казахстанцы будут в системе ОСМС.

