Общество

В Минздраве сообщили хорошие новости о повышении зарплат медикам

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 19:35 Фото: Zakon.kz
В 2026 году планируется повышение заработных плат некоторых категорий медработников. Об этом сегодня, 24 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе Минздрава, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве напомнили о недавнем поручении президента.

"С 2026 года будет дополнительно повышена заработная плата работников инфекционных служб и скорой медицинской помощи, а также ужесточена ответственность за применение насилия в отношении медиков", – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что совместно с МВД разработан План действий, в соответствии с которым в медицинских организациях установлены 152 полицейских поста.

"Также решается вопрос по оснащению более 2,1 тыс. фельдшеров скорой помощи видеожетонами и по внедрению в медицинских организациях систем видеонаблюдения с ИИ-аналитикой и установке тревожных кнопок в 626 приемных отделениях", – пояснили в Минздраве.

Ранее вице-министр здравоохранения Алия Рустемова рассказала, как долго потерявшие работу казахстанцы будут в системе ОСМС.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
