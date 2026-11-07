#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+9°
$
447.14
499.54
5.46
Общество

Стендап-артист предстал перед судом в Астане – что произошло

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 23:20 Фото: magnific
В Астане Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело в отношении местного стендап-комика. Артиста привлекли к ответственности за нецензурную брань во время публичного выступления, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 7 ноября 2026 года в пресс-службе суда столицы, гражданин Қ., выступая на сцене одного из городских заведений, активно использовал маты перед зрителями.

Правоохранительные органы квалифицировали поведение юмориста как мелкое хулиганство, выразившееся в неуважении к окружающим и нарушении общественного порядка.

Материалы административного дела, включая видеозапись с концерта, полностью подтвердили факт правонарушения.

"В ходе судебного заседания гражданин Қ. вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, просил назначить штраф и заверил, что впредь подобных нарушений не допустит. Защитник поддержал его позицию", – говорится в сообщении.

С учетом чистосердечного раскаяния и обстоятельств дела суд назначил комику административный штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что будет считаться нецензурной бранью, если введут наказание за нее в СМИ и соцсетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Наказан казахстанский стендап-комик, оскорбивший блогера Мадлен
09:37, 24 мая 2024
Наказан казахстанский стендап-комик, оскорбивший блогера Мадлен
Александр Меркуль арест комик Астана суд
10:08, 26 июля 2024
Казахстанского стендап-комика Александра Меркуля арестовали
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции
01:40, 03 апреля 2026
Пьяная казахстанка оскорбила полицейского и попала под суд
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
23:07, Сегодня
Алькарас переиграл Рууда и вышел в финал "Мастерса" в Париже
Фото: ФК &quot;Кайсар&quot;
22:27, Сегодня
Карпов высказался после поражения "Кайсара" от "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана
Фото: WTA
22:05, Сегодня
Носкова высказалась о предстоящем матче с Рыбакиной на Итоговом турнире WTA
Фото: icehockey.kz
21:26, Сегодня
Сборная Казахстана (U20) разгромно уступила России на международном турнире
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: