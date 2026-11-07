Стендап-артист предстал перед судом в Астане – что произошло
Как сообщили 7 ноября 2026 года в пресс-службе суда столицы, гражданин Қ., выступая на сцене одного из городских заведений, активно использовал маты перед зрителями.
Правоохранительные органы квалифицировали поведение юмориста как мелкое хулиганство, выразившееся в неуважении к окружающим и нарушении общественного порядка.
Материалы административного дела, включая видеозапись с концерта, полностью подтвердили факт правонарушения.
"В ходе судебного заседания гражданин Қ. вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, просил назначить штраф и заверил, что впредь подобных нарушений не допустит. Защитник поддержал его позицию", – говорится в сообщении.
С учетом чистосердечного раскаяния и обстоятельств дела суд назначил комику административный штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).
Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что будет считаться нецензурной бранью, если введут наказание за нее в СМИ и соцсетях.