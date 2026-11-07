Стендап-артист предстал перед судом в Астане – что произошло

В Астане Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело в отношении местного стендап-комика. Артиста привлекли к ответственности за нецензурную брань во время публичного выступления, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 7 ноября 2026 года в пресс-службе суда столицы, гражданин Қ., выступая на сцене одного из городских заведений, активно использовал маты перед зрителями.

Правоохранительные органы квалифицировали поведение юмориста как мелкое хулиганство, выразившееся в неуважении к окружающим и нарушении общественного порядка.

Материалы административного дела, включая видеозапись с концерта, полностью подтвердили факт правонарушения.

"В ходе судебного заседания гражданин Қ. вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, просил назначить штраф и заверил, что впредь подобных нарушений не допустит. Защитник поддержал его позицию", – говорится в сообщении.

С учетом чистосердечного раскаяния и обстоятельств дела суд назначил комику административный штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что будет считаться нецензурной бранью, если введут наказание за нее в СМИ и соцсетях.