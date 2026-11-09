Квартиры, аренда и авто: где казахстанцы могут столкнуться с новыми налоговыми платежами

Продать квартиру без налога стало сложнее, а покупка дорогого автомобиля может обойтись дороже. С 2026 года в Казахстане действуют новые налоговые правила для собственников недвижимости, арендодателей и покупателей премиальных авто. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Теперь перед крупными сделками гражданам стоит внимательнее оценивать не только стоимость покупки или продажи, но и возможные налоговые последствия.

Продажа недвижимости по-новому: когда придется платить налог

Главное новшество связано с продажей жилой недвижимости. Если квартира, дом или земельный участок были приобретены после 1 января 2026 года, то для освобождения от налога объект должен находиться в собственности не менее двух лет. Ранее этот срок составлял один год.

"При этом налог уплачивается не со всей суммы сделки, а только с дохода от прироста стоимости. Проще говоря, если недвижимость была продана дороже, чем приобретена, налог рассчитывается с разницы между ценой покупки и продажи. Для объектов, право собственности на которые было зарегистрировано до 1 января 2026 года, продолжает действовать прежний порядок с однолетним сроком владения", – отметила Шынар Жумабай, руководитель Управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов по Костанайской области.

Отдельные правила предусмотрены для коммерческой недвижимости и объектов, расположенных за пределами Казахстана. В таких случаях имущественный доход подлежит налогообложению независимо от того, сколько времени имущество находилось в собственности.

Что будет, если жилье досталось в подарок

Нередко у граждан возникают вопросы при продаже подаренной недвижимости.

"Например, если квартира была получена в дар, а затем продана, для определения дохода применяется особый порядок расчета. Поскольку объект получен безвозмездно, цена приобретения отсутствует. В этом случае за первоначальную стоимость принимается оценочная стоимость имущества, определенная для исчисления налога на имущество физических лиц на 1 января года возникновения права собственности", – пояснила руководитель управления.

Именно эта сумма будет использоваться при расчете дохода от прироста стоимости и возможных налоговых обязательств. Специалисты также напоминают, что ключевое значение имеет дата государственной регистрации права собственности, поскольку именно от нее отсчитывается срок владения недвижимостью.

Доход от аренды тоже находится под контролем

Налоговые обязательства возникают не только при продаже имущества. Сдача квартиры, дома или другого имущества в аренду также считается имущественным доходом. Владельцы обязаны самостоятельно декларировать такие поступления и уплачивать индивидуальный подоходный налог.

"Например, при ежемесячной арендной плате в размере 150 тыс. тенге годовой доход составит 1,8 млн тенге. Эта сумма подлежит декларированию и налогообложению в установленном порядке. Подать декларацию необходимо до 15 сентября года, следующего за годом получения дохода, а уплатить налог – до 25 сентября", – добавила спикер.

Для высоких доходов вводится повышенная ставка

С 2026 года в Казахстане действует прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога. Если раньше применялась единая ставка 10%, то теперь доходы в пределах 8 500 МРП облагаются по ставке 10%, а суммы сверх этого порога – по 15%. Если исходить из МРП на 2026 год в размере 4 325 тенге, порог в 8 500 МРП составляет около 36,8 млн тенге. Доходы выше этой суммы подпадают под повышенную ставку налогообложения. Новые правила распространяются и на отдельные виды имущественных доходов, полученных физическими лицами.

Дорогие автомобили попали под акциз

Еще одно заметное изменение касается рынка дорогостоящих автомобилей. Теперь акцизом облагаются легковые автомобили стоимостью от 18 000-кратного месячного расчетного показателя и выше, или свыше 77 млн 850 тыс. тенге. Причем нововведение распространяется как на новые, так и на подержанные машины, если стоимость сделки достигает установленного порога.

"Плательщиком акциза признается покупатель автомобиля. Ставка составляет 10% от стоимости приобретения, указанной в договоре купли-продажи или ином документе, подтверждающем сделку. При последующей перепродаже такого автомобиля обязанность по уплате акциза возникает у нового владельца, если цена машины также соответствует установленному порогу. Ранее уплаченный акциз при этом не засчитывается", – пояснила спикер.

После приобретения дорогостоящего автомобиля физическое лицо должно представить декларацию по акцизу по форме 400.00 не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем покупки. Уплатить акциз необходимо до 20 числа следующего месяца либо до регистрации транспортного средства, если она проводится раньше.

Документы лучше не терять

Налоговые консультанты рекомендуют сохранять договоры купли-продажи, документы об оплате, акты приема-передачи и другие бумаги, подтверждающие расходы на приобретение имущества. Именно эти документы позволяют корректно рассчитать доход от продажи недвижимости или другого имущества и избежать споров при определении налоговой базы.

Что это значит для граждан

Новые правила показывают стремление государства усилить контроль за имущественными доходами и крупными покупками. Если раньше многие сделки с жильем можно было планировать с расчетом на годичный срок владения, то теперь собственникам придется учитывать уже двухлетний период. Одновременно повышается значение правильного документального оформления сделок и своевременного декларирования доходов. Поэтому перед продажей квартиры, полученной в дар, сдачей жилья в аренду или покупкой дорогостоящего автомобиля эксперты советуют заранее оценить возможную налоговую нагрузку. Такой подход поможет избежать неожиданных расходов, штрафов и претензий со стороны налоговых органов.