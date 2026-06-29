#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Финансы

Налоговый календарь: налоговые отчеты и обязательные платежи за июль 2026 года

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 11:43 Фото: freepik
В июле 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает о необходимости представить следующую налоговую отчетность:

по 1 июля:

  • Форма 270.00 – декларация о доходах и имуществе физического лица за 2025 год (для физических лиц-нерезидентов и трудовых иммигрантов-нерезидентов в случаях, предусмотренных налоговым законодательством).

по 15 июля:

  • Форма 400.00 – декларация по акцизу за май 2026 года.

по 20 июля:

  • Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2026 года;
  • Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
  • Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, необходимо уплатить:

по 7 июля:

  • ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за июнь 2026 года.

по 13 июля:

  • ИПН, уплачиваемый самостоятельно по декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2025 год физическими лицами-нерезидентами и трудовыми иммигрантами-нерезидентами.

по 15 июля

  • Плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за II квартал 2026 года;
  • ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за июнь 2026 года.

по 20 июля:

  • НДС в ЕАЭС за июнь 2026 года;
  • Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;
  • Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
  • Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за II квартал 2026 года;
  • Плата за пользование растительными ресурсами за II квартал 2026 года.

по 24 июля:

  • ИПН с доходов, выплаченных в июне 2026 года отдельным категориям нерезидентов.

по 27 июля:

  • КПН – авансовые платежи за июль 2026 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента;
  • ИПН, удержанный у источника выплаты;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
  • ИПН по СНР для самозанятых за июнь 2026 года;
  • Социальный налог за июнь 2026 года;
  • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2026 года;
  • Единый платеж за июнь 2026 года;
  • Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за июнь 2026 года.

ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы
12:20, Сегодня
Кому в Казахстане спишут штрафы: КГД раскрыл детали масштабной амнистии-2026
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
10:05, 28 апреля 2026
Налоговый календарь: какие налоги и платежи нужно уплатить в мае 2026 года
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
16:40, 02 марта 2026
Налоговый календарь: когда и какие налоги платить в марте 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Опять вернулась старая травма колена&quot;: Шевченко о своих перспективах на &quot;Уимблдоне&quot;
12:21, Сегодня
"Опять вернулась старая травма колена": Шевченко о своих перспективах на "Уимблдоне"
Легионер &quot;Тобыла&quot; сделал заявление после разрушительного землетрясения в Венесуэле
12:10, Сегодня
Легионер "Тобыла" Герра сделал заявление после разрушительного землетрясения в Венесуэле
Ардак Абижанов
12:01, Сегодня
Федерация тенниса Казахстана назначила нового исполнительного директора
Казахстан - чемпионат Азии по борьбе до 15 лет
11:48, Сегодня
Юные борчихи из Казахстана не выиграли ни одной золотой медали на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: