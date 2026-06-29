Налоговый календарь: налоговые отчеты и обязательные платежи за июль 2026 года
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В июле 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.
Департамент государственных доходов по Алматы напоминает о необходимости представить следующую налоговую отчетность:
по 1 июля:
- Форма 270.00 – декларация о доходах и имуществе физического лица за 2025 год (для физических лиц-нерезидентов и трудовых иммигрантов-нерезидентов в случаях, предусмотренных налоговым законодательством).
по 15 июля:
- Форма 400.00 – декларация по акцизу за май 2026 года.
по 20 июля:
- Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2026 года;
- Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;
- Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
Кроме того, необходимо уплатить:
по 7 июля:
- ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за июнь 2026 года.
по 13 июля:
- ИПН, уплачиваемый самостоятельно по декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2025 год физическими лицами-нерезидентами и трудовыми иммигрантами-нерезидентами.
по 15 июля
- Плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за II квартал 2026 года;
- ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за июнь 2026 года.
по 20 июля:
- НДС в ЕАЭС за июнь 2026 года;
- Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за II квартал 2026 года;
- Плата за пользование растительными ресурсами за II квартал 2026 года.
по 24 июля:
- ИПН с доходов, выплаченных в июне 2026 года отдельным категориям нерезидентов.
по 27 июля:
- КПН – авансовые платежи за июль 2026 года;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента;
- ИПН, удержанный у источника выплаты;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;
- ИПН по СНР для самозанятых за июнь 2026 года;
- Социальный налог за июнь 2026 года;
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2026 года;
- Единый платеж за июнь 2026 года;
- Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за июнь 2026 года.
ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.
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