Налоговый календарь: налоговые отчеты и обязательные платежи за июль 2026 года

Фото: freepik

В июле 2026 года налогоплательщикам предстоит выполнить ряд обязательств по представлению налоговой отчетности и уплате налогов, сообщает Zakon.kz.

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает о необходимости представить следующую налоговую отчетность: по 1 июля: Форма 270.00 – декларация о доходах и имуществе физического лица за 2025 год (для физических лиц-нерезидентов и трудовых иммигрантов-нерезидентов в случаях, предусмотренных налоговым законодательством). по 15 июля: Форма 400.00 – декларация по акцизу за май 2026 года. по 20 июля: Форма 328.00 – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2026 года;

Форма 851.00 – расчет сумм текущих платежей за пользование земельными участками;

Форма 870.00 – декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, необходимо уплатить: по 7 июля: ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, за июнь 2026 года. по 13 июля: ИПН, уплачиваемый самостоятельно по декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) за 2025 год физическими лицами-нерезидентами и трудовыми иммигрантами-нерезидентами. по 15 июля Плата за лесные пользования по древесине, отпускаемой на корню, за II квартал 2026 года;

ИПН по СНР для самозанятых, перечисляемый оператором интернет-платформы за июнь 2026 года. по 20 июля: НДС в ЕАЭС за июнь 2026 года;

Акциз, включая импорт из стран ЕАЭС;

Плата за негативное воздействие на окружающую среду;

Плата за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за II квартал 2026 года;

Плата за пользование растительными ресурсами за II квартал 2026 года. по 24 июля: ИПН с доходов, выплаченных в июне 2026 года отдельным категориям нерезидентов. по 27 июля: КПН – авансовые платежи за июль 2026 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента;

ИПН, удержанный у источника выплаты;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов нерезидентов;

ИПН по СНР для самозанятых за июнь 2026 года;

Социальный налог за июнь 2026 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июль 2026 года;

Единый платеж за июнь 2026 года;

Социальные платежи (ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, ОСМС, ВОСМС) за июнь 2026 года. ДГД рекомендует налогоплательщикам не откладывать представление отчетности и уплату платежей на последние дни во избежание технических задержек и начисления пени.



Поделитесь новостью