Не забудьте про налог: что важно знать казахстанцам, продающим квартиру или машину

С 1 января 2026 года в соответствии с новым Налоговым кодексом в Казахстане изменились правила налогообложения дохода от прироста стоимости при продаже недвижимости и транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили 20 октября 2026 года в Департаменте государственных доходов по Мангистауской области, налог возникает не со всей суммы сделки, а только с положительной разницы между ценой продажи и первоначальной стоимостью имущества.

В департаменте подробно рассказали, когда такой доход появляется, как его рассчитать и что нужно сделать.

Когда возникает доход от прироста стоимости

По недвижимости (статья 383 Налогового кодекса)

Доход от прироста стоимости по недвижимому имуществу возникает при его продаже (или передаче в уставный капитал) в случаях, предусмотренных статьей 383 Налогового кодекса. С учетом переходных положений статьи 842 Налогового кодекса (действуют до 1 января 2028 года) применяются следующие правила:

Жилье, дачи, гаражи, парковочные места, кладовки и объекты личного подсобного хозяйства :

если право собственности зарегистрировано после 1 января 2026 года – при владении менее 2 лет;

если право собственности зарегистрировано до 1 января 2026 года – при владении менее 1 года.

Земельные участки и доли с целевым назначением ИЖС, дачное строительство, личное подсобное хозяйство, под гараж или парковку – по тем же правилам (менее 1 или 2 лет в зависимости от даты регистрации права).

Иное недвижимое имущество (в том числе коммерческое) – независимо от срока владения.

Недвижимость, расположенная за пределами Республики Казахстан, – независимо от срока владения.

По транспортным средствам (статья 384 Налогового кодекса):

Автомобиль (механическое транспортное средство и/или прицеп), зарегистрированный в Республике Казахстан, – если находился в собственности менее 1 года с даты регистрации.

Транспорт, зарегистрированный за рубежом, а также воздушные и морские суда – независимо от срока владения.

Как определяется доход

Доходом признается положительная разница между ценой (стоимостью) реализации и первоначальной стоимостью имущества (пункт 2 статьи 383 и пункт 2 статьи 384 Налогового кодекса). Если имущество продано дешевле или по той же цене, дохода нет и налог не возникает.

Особенности для имущества, полученного в дар или по наследству

При получении недвижимости или автомобиля в дар или по наследству дохода в момент получения обычно не возникает. При последующей продаже первоначальная стоимость определяется особым образом (пункт 5 статьи 383 и пункт 5 статьи 384 Налогового кодекса):

При наследстве и благотворительной помощи – рыночная стоимость на дату возникновения права собственности (подтверждается отчетом независимого оценщика).

При дарении некоммерческой недвижимости (объекта налога на имущество) – оценочная стоимость, определенная для целей налога на имущество на 1 января года возникновения права собственности.

Важно сохранить документы, подтверждающие первоначальную стоимость (договор купли-продажи, отчет об оценке и др.).

Какой налог платить

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) исчисляется по прогрессивной шкале в соответствии со статьей 363 Налогового кодекса:

10% – с суммы дохода до 8 500 МРП включительно;

свыше 8 500 МРП – налог с 8 500 МРП по ставке 10% плюс 15% с суммы превышения.

В 2026 году 1 МРП составляет 4 325 тенге, поэтому порог 8 500 МРП равен 36 762 500 тенге.

Пример

Квартира куплена за 25 млн тенге и продана через 10 месяцев за 32 млн тенге.

Доход = 7 млн тенге.

ИПН = 7 000 000 × 10% = 700 000 тенге.

Если доход составит 40 млн тенге:

36 762 500 × 10% + (40 000 000 – 36 762 500) × 15% = 4 161 875 тенге.

Сроки и порядок

Если доход возник:

Представить декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) не позднее 15 сентября года, следующего за годом продажи (статьи 417, 418 Налогового кодекса).

Уплатить исчисленный ИПН в течение 10 календарных дней после этого срока (ориентировочно до 25 сентября).

Декларацию и уплату производят по месту жительства (пребывания). Подать форму можно через кабинет налогоплательщика, приложение e-Salyq Azamat или на бумаге в органе государственных доходов.

Если положительной разницы нет или имущество находилось в собственности дольше установленного срока, обязанность представлять декларацию именно по этому основанию не возникает.

Куда обращаться

"По вопросам исчисления налога, заполнения декларации и уплаты обращайтесь в орган государственных доходов по месту жительства (пребывания) либо используйте сервисы Комитета государственных доходов (kgd.gov.kz, e-Salyq Azamat)", – отметили в департаменте.

Там обращают внимание на следующие ключевые моменты:

Налог платится только с прироста, а не со всей цены продажи. Срок владения считается с даты государственной регистрации права собственности. Для имущества, право собственности на которое зарегистрировано до 1 января 2026 года, сохраняется льготный годичный срок (до 1 января 2028 года в соответствии со статьей 842 Налогового кодекса). Документы о первоначальной стоимости (особенно при наследстве и дарении) лучше подготовить заранее. Несвоевременная сдача декларации и уплата налога влекут ответственность (предупреждение, штраф, пеню).

Налоговики ранее обратились к казахстанским студентам, которые учатся в зарубежных университетах, и к их семьям. Поводом для заявления стало всеобщее декларирование.