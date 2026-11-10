Кибергигиена на рынке инвестиций

Инвестиционное мошенничество давно перестало быть историей про сомнительные сайты с кричащими обещаниями.

Сегодня схемы выглядят как настоящий финансовый сервис: знакомое лицо в рекламе, профессиональная платформа, живое общение с "менеджером" и даже первые выплаты. Банк ЦентрКредит разобрал три схемы, с которыми сталкиваются чаще всего.

Схема 1: "знаменитость" в рекламе и ИИ-платформа

Все начинается с рекламы в соцсетях. В ролике дипфейк: известный предприниматель или ведущий новостей якобы рекомендует вложиться в "ИИ-платформу" или в "народные инвестиции" в крупную компанию. Человек оставляет заявку, ему звонит "менеджер" и просит установить приложение, перейти по ссылке или перевести деньги на счета третьих лиц под видом "вложений", "активации аккаунта" или "увеличения прибыли". На экране "кошелька" растет баланс, но вывести деньги не получается.

Как это бывает на практике:

Жертва видит в Instagram рекламу "сверхприбыли от трейдинга", оставляет заявку и переводит на счета третьих лиц несколько миллионов теңге. В фейковом кошельке отображаются и вложения, и "дивиденды", но обналичить их не удается. Реклама использует бренд известной финансовой организации. Человек начинает с небольшой суммы, затем увеличивает ее в разы. Общение с "инвестиционным менеджером" выглядит так реалистично, что признаков подделки не видно. При попытке вывести деньги ему говорят, что сумма слишком мала, а потом что кабинет нельзя закрыть без дополнительной операции. В итоге его убеждают взять кредит и перевести деньги по реквизитам. Человек верит ролику с известным лицом и переводит деньги иностранной платформе без лицензии для розничных инвесторов в Казахстане. При выводе его просят внести "гарантийный взнос", затем "комиссию", затем оплатить "техническое поручение". После отказа ему начинают звонить по несколько раз в день, а после блокировки номера уже с других.

Схема 2: "робот-трейдер" и "токенизированное золото"

Мошенники представляются финансовыми консультантами и предлагают вложиться в "токенизированное золото", "супердоходные ИИ-разработки" или "робота-трейдера на базе нейросети". Они показывают фиктивную статистику доходности и помогают зарегистрироваться на сайте, который копирует брокерскую или криптоплатформу: с графиками, историей сделок, личным кабинетом и чатом поддержки.

Главный прием: жертве дают вывести небольшую "прибыль", чтобы им поверили. После этого предлагают "уникальную сделку" на крупную сумму. Когда баланс вырос, вывести деньги уже нельзя: требуют оплатить налоги, комиссии или страховку, а потом пропадают.

Настоящие финансовые организации не звонят по видео с предложением "срочно вложиться" и не просят доплатить за вывод ваших же денег.

Схема 3: пирамида в образе бизнеса

Классические пирамиды никуда не делись, они лишь научились выглядеть как реальный бизнес. Вот как это бывает:

Организаторы обещают до 30% в месяц и рассказывают о собственном производстве: стройматериалы, швейный цех, завод техники. На деле продукцию закупают у сторонних поставщиков и клеят свой логотип. Когда доверие падает, объявляют о новом направлении, например об автомагазинах, а машины покупают на деньги вкладчиков и оформляют на родственников. Заканчивается это уголовными делами и реальными сроками для организаторов. "Инвестфонд" заявляет об участии в международном проекте, например по добыче алмазов в Африке, а деньги вкладчиков идут на личную карту организатора. Платформа показывает личные кабинеты с растущей "доходностью", но лицензии у нее нет, а реальных операций не проводится. Организаторы предлагают вложиться в "участие в госзакупках": вход от миллиона теңге, прибыль больше 90% за 40 дней и бонус за каждого приведенного друга.

Задайте себе пять вопросов перед переводом денег

Откуда берется доход? Если источник прибыли не удается внятно объяснить, это сигнал риска. Кому вы переводите деньги? Проверьте юрлицо и наличие лицензии. Если это личная карта или криптокошелек физлица: остановитесь. За что платят участникам? Вознаграждение за приглашение новых людей – признак финансовой пирамиды. Можно ли вывести деньги без новых платежей? Если для вывода просят "налог", "комиссию" или "страховку", это ловушка: вложенное уже не вернуть, а новые взносы будут потеряны. Что будет, если новые участники перестанут приходить? Если без притока свежих денег система рухнет, это и есть пирамида.

И помните: первые выплаты, отзывы и дорогие машины "лидеров" ничего не доказывают. В финпирамиде первые участники получают деньги за счет следующих.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников

Убедитесь по официальным открытым источникам, что у компании есть действующая (не приостановленная и не отозванная) лицензия на ту услугу, которую она предлагает, а название и БИН полностью совпадают. Брокерская лицензия иностранной или офшорной зоны (например, Белиза или Вануату и т.д.) не защищает ваши права в Казахстане. Дополнительно можно сверить компанию со списками организаций с признаками финпирамид на официальных государственных ресурсах.

Не доверяйте рекламе со знаменитостями и "ведущими" телеканалов и не переходите по ссылкам из рекламы.

Если уже перевели деньги: сообщите в банк и полицию, сохраните переписку, реквизиты и чеки, больше ничего не переводите.

Настоящие инвестиции всегда связаны с риском, поэтому легальная компания не гарантирует огромные быстрые доходы, не просит доплатить за вывод ваших же денег и не торопит "только сегодня". Чем убедительнее картинка (знакомое лицо, красивый кабинет, первые выплаты), тем внимательнее стоит проверить, кто на самом деле получает ваши деньги.

Универсальная банковская лицензия №1.1.856.145 от 05.08.2026 г., выданная АРРФР

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